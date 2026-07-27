Alberto Fernández volvió a cargar contra Javier Milei: lo llamó "un pobre imbécil" y afirmó que fue "cancelado" tras dejar la Presidencia
El expresidente aseguró que, tras finalizar su mandato, fue "cancelado por la sociedad argentina", cuestionó el tratamiento mediático que recibió Javier Milei y volvió a defender su gestión. También insistió en que las causas judiciales en su contra son infundadas.
Resumen para apurados
- El expresidente Alberto Fernández criticó en el diario uruguayo El País a Javier Milei tildándolo de imbécil y afirmó sentirse cancelado tras dejar la Casa Rosada.
- Fernández cuestionó el costo social del rumbo económico oficial, defendió su inocencia ante denuncias judiciales y criticó la postura de Milei tras su viaje a Brasil.
- La reaparición mediática del exmandatario intensifica el debate político y reaviva la confrontación entre el peronismo opositor y el gobierno libertario.
El expresidente Alberto Fernández volvió a apuntar con dureza contra Javier Milei durante una entrevista concedida al diario uruguayo El País. Allí sostuvo que, tras abandonar la Casa Rosada, fue "cancelado por la sociedad argentina" y calificó al actual mandatario como "un pobre imbécil", además de deslizar que podría tener "problemas psiquiátricos".
Fernández cuestionó el respaldo que, según su visión, recibió Milei por parte de los medios de comunicación antes de llegar al Gobierno y recordó una de las advertencias económicas realizadas por el líder libertario durante la campaña presidencial.
"Me sentí cancelado en la sociedad argentina cuando dejé el gobierno. El presidente que tenemos asumió diciendo que la Argentina iba a tener una inflación de 17.000%, la mayor imbecilidad que se ha dicho, y sin embargo lo levantaron todos los medios argentinos como una noticia cierta", afirmó.
Alberto Fernández cuestionó a los medios y criticó a Javier Milei
Durante la entrevista, el exmandatario sostuvo que algunos medios intentaron presentar a Milei como un estadista y lanzó una de sus frases más duras desde que dejó la Presidencia.
"Es un pobre imbécil que dice cosas que yo creo que tiene un problema psiquiátrico. Quiero serte sincero. Por eso a veces, cuando uso palabras tan altisonantes, me freno porque digo: 'Bueno, capaz que está enfermo y debo tratarlo con más cuidado'", expresó.
Fernández también evaluó el rumbo económico del Gobierno libertario. Si bien reconoció la desaceleración de la inflación, sostuvo que ese resultado se consiguió a un costo social y productivo muy elevado.
"Se desaceleró la inflación, cosa que es cierto, se desaceleró a un costo económico y social incalculable. Estamos en un país que en dos años cerró más de 28 mil empresas y dejó en la calle a más de 300 mil familias", señaló.
La defensa de Alberto Fernández por las causas judiciales
El expresidente volvió a rechazar las denuncias judiciales en su contra, entre ellas la causa por violencia de género iniciada por su expareja Fabiola Yañez, a la que calificó como una "falsa denuncia".
Además, negó haber llevado una vida de privilegios durante su residencia en la Quinta de Olivos.
"Inventaron una vida lujuriosa y lujosa que nunca tuve en Olivos", aseguró.
Fernández también insistió en que es inocente de todas las acusaciones y sostuvo que nunca obtuvo beneficios personales durante su paso por el Estado.
"Sé lo que hice. Yo no me llevé del Estado ni una lapicera. La justicia federal ha sido colonizada por los sectores conservadores y así nos tratan a los peronistas", afirmó.
El nuevo cruce entre Alberto Fernández y Javier Milei por Brasil
Las declaraciones se suman al intercambio que ambos protagonizaron en las últimas horas a raíz del viaje de Milei a Brasil. El expresidente criticó al jefe de Estado por cuestionar al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por no permitirle visitar a Jair Bolsonaro, actualmente detenido.
A través de sus redes sociales, Fernández escribió:
"Milei fue a Brasil a gritar como un energúmeno reclamando ver a un golpista preso. Yo fui a Curitiba reclamando la libertad de un inocente. Hoy Lula es presidente de Brasil y Bolsonaro está preso por promover un golpe de Estado. Insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial no tiene perdón".
Con estas declaraciones, Alberto Fernández volvió a ubicarse en el centro del debate político y reavivó su enfrentamiento con Javier Milei, en un contexto marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y referentes del peronismo.