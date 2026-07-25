Dura respuesta: el partido de Lula da Silva tildó de “inadmisibles” los insultos de Javier Milei
El Partido de los Trabajadores emitió un duro comunicado contra el mandatario argentino tras sus ataques en San Pablo. Aseguraron que Milei "no está a la altura de su cargo" y lo acusan de faltar el respeto a las instituciones brasileñas.
Resumen para apurados
- El Partido de los Trabajadores de Brasil calificó de "inadmisibles" los ataques e insultos vertidos por Javier Milei contra Lula da Silva durante un acto en San Pablo.
- Durante la convención del Partido Liberal, Milei llamó a Lula "presidiario", criticó la justicia brasileña y respaldó abiertamente la candidatura de Flávio Bolsonaro.
- La postura de Milei intensifica el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil, marcando un patrón de fuerte polarización ideológica en las relaciones bilaterales.
La tensión diplomática entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo de máxima intensidad este sábado. El Partido de los Trabajadores (PT), fuerza política liderada por Luiz Inácio Lula da Silva, respondió de forma contundente a los duros calificativos que Javier Milei lanzó contra el mandatario brasileño durante su participación en el acto de campaña de Flávio Bolsonaro en San Pablo.
"Comportamiento inadmisible"
A través de un comunicado firmado por su titular nacional, Edinho Silva, el oficialismo brasileño cuestionó duramente la investidura de Milei. En el texto afirmó que el libertario "no está a la altura de las circunstancias" y calificó su conducta como "inadmisible" durante la convención del Partido Liberal (PL), donde se oficializó la candidatura presidencial del hijo de Jair Bolsonaro.
"Resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa", señaló Silva.
El dirigente agregó que el comportamiento errático de Milei no causa sorpresa en el país vecino, ya que "existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta", al reforzar la idea de que los ataques ya son un patrón recurrente en la relación bilateral.
Exabruptos en San Pablo
El foco del conflicto se originó en el estadio Pacaembu, donde Milei habló ante unas 3.000 personas en un encuentro marcadamente opositor al gobierno actual de Brasil. En su discurso, el presidente argentino no ahorró epítetos contra Lula da Silva, refiriéndose a él como "el presidiario" al recordar su paso por prisión y cuestionó ferozmente su gestión económica.
Milei trazó un paralelismo entre ambos países al declarar: "Si en Argentina tenemos lo que llamamos el 'riesgo Kuka', acá en Brasil hoy tienen el 'riesgo Lula'". Además, acusó al mandatario brasileño de interferir en las elecciones de 2024 para favorecer a quienes denominó peyorativamente como "zurdos de mierda", elevando la temperatura de un discurso que buscó polarizar ideológicamente a la región.
Críticas a la Justicia y respaldo a la dinastía Bolsonaro
Otro de los puntos de fricción fue la arremetida de Milei contra el sistema judicial brasileño. El mandatario tildó de "basura" la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, quien restringió las visitas al expresidente Jair Bolsonaro, detenido por su presunta participación en el intento de golpe de Estado contra Lula. Milei sostuvo que Bolsonaro está "injustamente encarcelado" y comparó su situación con las facilidades que, según él, tuvo Lula durante su reclusión.
Al cerrar su intervención, Milei ratificó su respaldo absoluto a Flávio Bolsonaro para liderar lo que llamó la "marea azul" en Sudamérica. "Flávio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio", aseguró,