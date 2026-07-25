Dura respuesta: el partido de Lula da Silva tildó de “inadmisibles” los insultos de Javier Milei

Críticas a la Justicia y respaldo a la dinastía Bolsonaro

Otro de los puntos de fricción fue la arremetida de Milei contra el sistema judicial brasileño. El mandatario tildó de "basura" la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, quien restringió las visitas al expresidente Jair Bolsonaro, detenido por su presunta participación en el intento de golpe de Estado contra Lula. Milei sostuvo que Bolsonaro está "injustamente encarcelado" y comparó su situación con las facilidades que, según él, tuvo Lula durante su reclusión.