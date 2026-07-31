Política

Karina Milei y Lisandro Catalán comenzaron a delinear la estrategia de La Libertad Avanza de cara a las elecciones en Tucumán

"Estoy seguro de que vamos a pintar la provincia de violeta", dijo el presidente de LLA en Tucumán.

LA LIBERTAD AVANZA. La secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó una reunión junto a Lisandro Catalán.
LA LIBERTAD AVANZA. La secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó una reunión junto a Lisandro Catalán.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Karina Milei y Lisandro Catalán definieron la estrategia de La Libertad Avanza para las elecciones 2027 en Tucumán tras la convocatoria realizada por el gobernador Jaldo.
  • Del encuentro participó Eduardo Menem para evaluar la estructura partidaria y organizar el espacio, luego de que Jaldo fijara la fecha para los comicios provinciales.
  • El oficialismo busca consolidar la fuerza de Javier Milei en las provincias. Catalán confía en expandir las ideas libertarias y lograr un triunfo en el territorio tucumano.
Resumen generado con IA

Tras la convocatoria a elecciones para 2027 realizada por el gobernador Osvaldo Jaldo, la secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó una reunión junto al presidente del partido en Tucumán, Lisandro Catalán, para comenzar a delinear la estrategia electoral de cara a los comicios provinciales.

Del encuentro también participó Eduardo “Lule” Menem, armador nacional de La Libertad Avanza, con quien analizaron el escenario político de la provincia y los principales lineamientos para la organización del espacio en el distrito.

La reunión marcó el inicio del trabajo político y electoral de La Libertad Avanza en Tucumán luego de la definición del calendario electoral provincial. Durante el encuentro se evaluó el contexto político, el fortalecimiento de la estructura partidaria y la planificación de la estrategia que el espacio llevará adelante rumbo a las elecciones de 2027.

Tras el encuentro, Lisandro Catalán se expresó a través de sus redes sociales y dejó un mensaje de cara al proceso electoral: “Estoy seguro de que vamos a pintar la provincia de violeta, llevando las ideas del presidente Javier Milei a cada rincón de Tucumán.” 

Temas Javier Milei La Libertad AvanzaLisandro CatalánElecciones 2027
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