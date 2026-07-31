Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

El esquema habría comenzado cuando Alves de Sousa enviaba criptoactivos desde billeteras bajo su control hacia direcciones utilizadas por integrantes de la estructura local. Córdoba y Aragón habrían actuado como operadores técnicos de la organización, vendiendo esos activos a terceros usuarios que transferían pesos argentinos a cuentas bancarias o billeteras virtuales controladas por los imputados. Luego, esos fondos eran redistribuidos a otras personas.