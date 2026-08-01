Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas

Un paso decisivo hacia la normalización institucional del fuero federal en Tucumán se concretó en la sede de Chacabuco 125, donde juraron Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo como nuevos vocales del Tribunal Oral Federal (TOF) para cubrir las vacantes de Alicia Noli y Gabriel Casas tras más de cinco años de mora. “Asumo con la convicción de que voy a respetar la Constitución, los tratados internacionales y las leyes”, aseveró Luna Roldán al definir su compromiso tras una década de concurso, mientras que Toledo remarcó la necesidad de agilizar los recambios en la magistratura al señalar que “la sociedad debe impulsar también estos procesos de selección para que sean más rápidos y efectivos”.
El acto fue encabezado por el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahíques; y la presidenta subrogante del tribunal, Marta Liliana Snopek.
La cobertura de estas vacantes ataca, como reconoció Mahiques, directamente el corazón de la mora judicial en la provincia, un flagelo que condicionó el ritmo de los juzgamientos penales durante la última década. La escasez de jueces titulares obligó de manera sistemática a recurrir a integraciones con magistrados subrogantes de otros distritos o fueros, lo que dilató los plazos de las causas complejas. Durante la ceremonia, el propio Mahiques reconoció esta anomalía al sostener que “una justicia que no está completa no es una justicia ágil”, enfatizando que la llegada de los nuevos magistrados busca saldar una deuda pendiente no solo con el Poder Judicial, sino principalmente con la ciudadanía.
Para los nuevos integrantes del estrado, el desembarco no está exento de urgencias ni de una pesada herencia en los casilleros del tribunal. En diálogo con la prensa tras prestar juramento, el doctor Luna Roldán remarcó el valor del hito tras una espera personal y técnica de diez años de concurso. “Para mí es un honor y un verdadero compromiso con la sociedad poder impartir justicia desde este lugar”, agregó, y reconoció que, si bien la próxima semana se pondrá al tanto de las causas en trámite, es plenamente consciente del nivel de retraso acumulado que aqueja al fuero. Por su parte, el doctor Toledo puso el foco en las falencias estructurales de los mecanismos de selección, al recordar que el concurso en el que participó demandó más de dos décadas de tramitación institucional. “Mi compromiso es poner el mayor esfuerzo para tomar las decisiones más efectivas con la mejor calidad posible”, afirmó. Toledo reveló además que, según los relevamientos preliminares con el personal y los jueces subrogantes salientes, la agenda inmediata exige abordar una masa crítica de al menos 200 juicios pendientes de realización, compromiso que comenzará a ejecutar de inmediato al tomar posesión efectiva de su despacho este lunes a primera mañana.
En esa misma línea Barroetaveña, ponderó la trascendencia de la jornada para el mapa judicial del país al calificar el evento como un “día histórico”. El juez repasó la extensa tramitación en el Consejo de la Magistratura -con un proceso que arrastraba postulaciones desde 2018 y 2020- y destacó la aceleración lograda en los últimos meses: “Es una alegría que para Tucumán se puedan cubrir vacantes. Conocemos lo complicado que es para cada jurisdicción tener este problema, especialmente teniendo en cuenta la relevancia de Tucumán como la quinta jurisdicción electoral del país”.
Expectativas
El recambio en el TOF sirvió también como caja de resonancia para el reclamo de cobertura en el resto de los estamentos del fuero federal local, que padece una parálisis crónica en casilleros estratégicos. En ese contexto, la atención se desplazó hacia la definición del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, cuya titularidad resulta clave de cara al calendario político institucional. Consultado al respecto, Mahiques ratificó que la terna -compuesta por Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella- se encuentra actualmente en análisis en su cartera y prometió que el pliego será elevado para su cobertura a la mayor brevedad. El ministro contextualizó la habilitación de los vocales tucumanos dentro de una política general impulsada desde la Casa Rosada, destacando que el Poder Ejecutivo ya envió 200 pliegos al Senado de la Nación en lo que va del año para revertir el mapa de vacantes en todo el país. Asimismo, la agenda nacional se coló en el estrado local cuando el funcionario fue consultado sobre las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmando que el presidente Javier Milei analiza la posibilidad de remitir nuevas candidaturas tras el frustrado avance de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Los invitados
La jornada institucional contó con un amplio respaldo político y tribunalicio que reflejó la trascendencia del evento. Del acto participaron el gobernador Osvaldo Jaldo, los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Fernando Poviña, Patricia Moltini, Marina Cossio y Mario Leal; el juez Federal José Manuel Díaz Vélez, los fiscales federales Pablo Camuña y Agustín Chit, el defensor oficial Mariano Galletta, el presidente de la Corte Daniel Leiva, los vocales Daniel Posse, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos; el ministro público fiscal Edmudo Jiménez y el de la Defensa, Washington Navarro; la intendenta Rossana Chahla; las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza; el diputado Javier Noguera; los ministros Eugenio Agüero Gamboa y Regino Amado y la fiscal de Estado Gilda Pedicone; la decana de la facultad de Derecho, Cristina Grunauer de Falú; además de los ex miembros del TOF Casas y Noli, entre otros.
Con la jura de Luna Roldán y Toledo, el Tribunal Oral Federal de Tucumán reconfigura su mapa y busca recuperar el ritmo de juzgamiento que perdió durante años de indefiniciones políticas. En este estamento queda pendiente el nombramiento para la vocalía que quedó vacante tras la jubilación del fallecido Carlos Jiménez Montilla, cuyo concurso ya está en trámite. Mientras tanto, la conformación quedará con Luna Roldán, Toledo y Snopek.
Ángel Roger Luna Roldán
Formación académica de grado y posgrado: se graduó como abogado en la UNT, completó maestrías en la Austral y Bologna (Italia) y es doctorado por la UNT.
Trayectoria en la magistratura: acumula una dilatada carrera judicial en Santiago del Estero como secretario, fiscal, juez de Cámara y defensor oficial.
Docencia: es profesor investigador de Derecho Constitucional en la UNSE y dicta módulos de posgrado sobre narcotráfico en la Unsta.
Producción bibliográfica: se destaca como coautor del Código Penal de la Nación Argentina (2020 y 2023) publicado por la editorial Advocatus.
Investigación y disertaciones: expuso en diversos foros académicos sobre narco-criminalidad, el régimen penal de menores y el Código Civil.
Pablo Roberto Toledo
Formación académica de grado y posgrado: Se graduó como abogado en la UNT, obtuvo el Doctorado y la Maestría en la UNR y se especializó en Bologna.
Trayectoria en la magistratura: ejerció la profesión liberal y desde 2011 se desempeñó como relator de la Corte Suprema de Justicia provincial.
Desempeño en la docencia: es profesor adjunto de Derecho Procesal y docente de posgrado en la Universidad Nacional de Tucumán.
Producción bibliográfica: escribió el libro “La prohibición de reformatio in peius” y publicó más de 40 trabajos doctrinarios de la especialidad.
Investigación y reformas: integró la comisión interpoderes redactora del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán sancionado en 2022.