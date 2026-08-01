Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas

Expectativas

El recambio en el TOF sirvió también como caja de resonancia para el reclamo de cobertura en el resto de los estamentos del fuero federal local, que padece una parálisis crónica en casilleros estratégicos. En ese contexto, la atención se desplazó hacia la definición del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, cuya titularidad resulta clave de cara al calendario político institucional. Consultado al respecto, Mahiques ratificó que la terna -compuesta por Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella- se encuentra actualmente en análisis en su cartera y prometió que el pliego será elevado para su cobertura a la mayor brevedad. El ministro contextualizó la habilitación de los vocales tucumanos dentro de una política general impulsada desde la Casa Rosada, destacando que el Poder Ejecutivo ya envió 200 pliegos al Senado de la Nación en lo que va del año para revertir el mapa de vacantes en todo el país. Asimismo, la agenda nacional se coló en el estrado local cuando el funcionario fue consultado sobre las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmando que el presidente Javier Milei analiza la posibilidad de remitir nuevas candidaturas tras el frustrado avance de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.