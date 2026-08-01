Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

“Arbolitos virtuales”. Así se definieron los dos tucumanos que están siendo investigados por haber realizado maniobras que le habrían permitido al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica, lavar activos procedentes del narcotráfico.
Según la investigación, Marcelo Clayton Alves de Sousa, considerado el cerebro financiero del grupo brasileño, se instaló en Argentina para blanquear dinero obtenido por la organización a través del narcotráfico, el tráfico de armas, los secuestros extorsivos y otros delitos. El presunto líder de la estructura dedicada a estas operaciones permanece prófugo.
De acuerdo con la pesquisa, en diciembre de 2022 creó el grupo de WhatsApp denominado “Cuenta Arg Verificados”. Utilizando el alias “Sakamoto”, impartía instrucciones a personas reclutadas para realizar operaciones con criptomonedas. Los investigadores sostienen que habría movilizado alrededor de U$S 500 millones mediante la compra y venta de activos virtuales.
Durante la investigación, que se extendió por más de tres años, aparecieron los nombres de cuatro tucumanos. Por esa razón, el fiscal federal Agustín Chit abrió una pesquisa paralela y concluyó que habrían participado Mauricio Alejandro Córdoba (28), Francisco Alejandro Aragón (28) y sus respectivas madres, Elisa Torres Toledo y Alejandra Agüero.
En febrero, tras reunir evidencia contra los investigados, Chit solicitó la adopción de medidas cautelares antes de que se resolviera su situación procesal. El juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó el congelamiento de U$S 208.693, que quedaron depositados judicialmente en una cuenta especial del Banco Nación.
La investigación continuó avanzando y, al reunir nuevos indicios, el fiscal solicitó una serie de allanamientos. Las medidas fueron concretadas en los últimos días por efectivos de la División Antilavado de la Policía Federal. Tres de los acusados fueron detenidos durante los procedimientos. El cuarto se presentó espontáneamente ante las autoridades al enterarse de que pesaba sobre él un pedido de captura. Durante los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación considerada de interés para la causa.
Declaración
Los detenidos ya fueron indagados en la Justicia Federal. Ambos coincidieron en dos puntos centrales: que sus madres no tuvieron participación alguna en las maniobras investigadas y que desconocían que “Sakamoto” era señalado como el cerebro financiero del Comando Vermelho en Argentina.
También aseguraron que nunca movilizaron los U$S 14 millones que se les atribuyen en la investigación. Explicaron que están inscriptos en ARCA para realizar operaciones con criptomonedas y adelantaron que presentarán las declaraciones juradas que elevaron ante el organismo recaudador para respaldar las actividades económicas que desarrollaban.
También aclararon que durante cinco años, operaron con decenas de personas, y que sólo operaron cuatro meses con “Sakamoto”, que sería de Souza.
Córdoba y Aragón cursaron sus estudios secundarios en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid. Allí forjaron una amistad que se mantuvo con el paso de los años y que luego derivó en su incursión en el mundo de las criptomonedas. Antes compartían gran parte de su tiempo libre en los barrios Lomas de Tafí y Presidente Perón, donde actualmente residen sus madres.
Aragón, según indicaron sus allegados, utilizaba las ganancias que obtenía para costear sus estudios de Medicina. También le habrían permitido solventar su residencia en Buenos Aires, ciudad donde actualmente se desempeña. Al enterarse de los allanamientos, decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades.
El caso de Córdoba presenta otra particularidad. Mientras estudiaba en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, le diagnosticaron una grave enfermedad por la que debió someterse a un trasplante de médula ósea.
Agüero, madre de Aragón, trabaja desde hace más de 17 años en un call center y está casada con un hombre que presta servicios para una aplicación de cadetería.
“El hijo dejó perfectamente aclarado que su mamá no tiene nada que ver con la operatoria. Ella no tiene la menor idea de cómo funciona este sistema y él utilizó su nombre y su DNI para abrir cuentas”, indicó.Álvaro Zelarayán, defensor de ambos.
Aunque declararon por separado y sin contacto entre sí, Córdoba habría brindado una explicación similar respecto de la participación de su madre. “Lo único cierto en este caso es que ellos eran operadores de criptomonedas. Lo hacían para solventar sus estudios. Además, los bienes que poseen no se condicen con los montos que supuestamente manejaron”, agregó Zelarayán.
Fuentes judiciales confirmaron que las mujeres podrían recuperar la libertad en las próximas horas, ya que se habría aclarado su situación respecto de las cuentas utilizadas en las maniobras investigadas.
El juez interviniente deberá analizar las declaraciones de los imputados y la documentación que presentarán sus defensores antes de resolver su situación procesal.