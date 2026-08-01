Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

La investigación continuó avanzando y, al reunir nuevos indicios, el fiscal solicitó una serie de allanamientos. Las medidas fueron concretadas en los últimos días por efectivos de la División Antilavado de la Policía Federal. Tres de los acusados fueron detenidos durante los procedimientos. El cuarto se presentó espontáneamente ante las autoridades al enterarse de que pesaba sobre él un pedido de captura. Durante los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación considerada de interés para la causa.