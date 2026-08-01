Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

“Hemos aportado todas las pruebas necesarias para demostrar que él se defendió de un robo. También ofrecimos una testigo que será clave”, indicaron los abogados José María Molina y Patricio Fresia, defensores del médico tucumano Diego Heredia, (31) acusado de haber matado a un supuesto ladrón en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
El hecho ocurrió el lunes a la madrugada y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a un hombre corriendo detrás del Toyota que conducía el profesional de la salud. El médico dio la vuelta y se encontró con Jonathan Romano (28), quien, según declaró, lo amenazó para robarle. Después huyó del lugar a toda velocidad.
Los investigadores santiagueños lograron establecer a quién pertenecía el vehículo. Ya habían solicitado allanamientos y la detención de tres personas: el profesional señalado, su hermano y su madre. Sin embargo, las medidas no llegaron a concretarse porque Heredia decidió presentarse ante las autoridades el jueves por la mañana.
“Él dijo que el muchacho hizo un ademán de extraer un arma de fuego de la cintura. Temió por su vida y se defendió”, aseguraron los letrados en una entrevista con LA GACETA. “Estaba acompañado por otra persona que está en condiciones de respaldar sus dichos”, añadieron.
Molina y Fresia prefirieron no brindar más detalles, aunque fuentes judiciales confirmaron que se trataría de una joven con la que Heredia mantenía una relación desde hacía bastante tiempo en esa ciudad. Los pesquisas señalaron que el hecho ocurrió cuando el médico la llevaba hasta su domicilio.
Más detalles
“Además de ese testimonio, se presentó el arma, el vehículo y todo lo que hiciera falta. Vale la pena aclarar que no se sabía con qué habían herido mortalmente a Romano, ya que la bala atravesó su cuerpo”, detalló Fresia, quien aclaró que se trata de una pistola calibre 40 registrada a nombre del acusado.
“Además, la fiscalía que conduce Gustavo Montenegro tiene acreditado que el hombre fallecido había estado consumiendo alcohol y drogas en la zona. También había sido denunciado anteriormente por robos a automovilistas en ese sector”, agregó Molina. “La persona que estaba con Heredia reconoció a Romano y le advirtió que podría intentar asaltarlos”, añadió el abogado.
Cuando se le consultó por qué Heredia o la testigo no reportaron el hecho a las autoridades, Molina respondió: “Hay que estar en esos momentos. Es una situación muy difícil. No todo el mundo reacciona de la misma manera. Además, es importante aclarar que la persona que estaba con él vive en la zona y puede haber temido sufrir represalias”.
Tanto Molina como Fresia coincidieron en señalar que este caso abrirá un debate jurídico importante.
“Como ocurre casi siempre en situaciones de este tipo, hay que definir cuándo una persona realmente puede ejercer la legítima defensa”, concluyeron.
Un antecedente
Heredia es hijo de médicos. Desde hace al menos dos años trabajaba varios días por semana en el hospital de Termas de Río Hondo. Además, jugaba al rugby en Los Alisos, club que participa en el torneo de ascenso.
Gustavo Gallardo, periodista del diario El Liberal, reveló un dato relevante: sería la segunda vez en una década que un integrante de la familia Heredia queda involucrado en una causa por un hecho de características similares.
En febrero de 2016, el padre del profesional detenido mató de un disparo a “Beto” Pacheco (40) en un episodio registrado en Añatuya, también en Santiago del Estero.
Según la investigación, Diego Heredia (p), que prestaba servicios en el hospital de esa ciudad, dormía junto con su esposa -también médica- en una vivienda destinada a profesionales foráneos que trabajaban en la zona.
De acuerdo con lo que determinó la Justicia, Pacheco habría ingresado por un ventiluz que comunicaba con el patio interno del inmueble mientras los médicos dormían. Un ruido despertó a Heredia, quien se dirigió a una habitación contigua y se encontró con el intruso.
Se produjo un forcejeo y, en esas circunstancias, se efectuó un disparo que terminó con la vida de Pacheco. El arma utilizada fue una escopeta.
Inicialmente, ambos médicos fueron aprehendidos e imputados por homicidio simple. Sin embargo, la fiscal Cecilia Rímini, que investigó el caso, primero sobreseyó a la mujer y posteriormente a Heredia al concluir que había actuado en legítima defensa.