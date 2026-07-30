Política

Javier Milei presentó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y apuntó contra la "alta política"

En un mensaje grabado esta tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente profundizó los detalles del proyecto que enviará al Congreso.

CADENA NACIONAL. El presidente Javier Milei presentó la reforma de la carta orgánica del Banco Central.
CADENA NACIONAL. El presidente Javier Milei presentó la reforma de la carta orgánica del Banco Central. CAPTURA DE VIDEO.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei presentó este jueves por cadena nacional en la Casa Rosada la reforma del Banco Central para terminar con la emisión que financia a la política.
  • Acompañado por su gabinete, el mandatario enviará el proyecto al Congreso y denunció que la inflación histórica es una estafa provocada por el gasto de la "alta política".
  • La iniciativa representa la principal prioridad legislativa del oficialismo para las próximas semanas, buscando erradicar el impuesto inflacionario en el país.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, presentó este jueves por cadena nacional la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las principales prioridades legislativas del oficialismo para las próximas semanas.

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años y poner fin a la estafa de financiar dinero para la alta política”, afirmó el mandatario desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. 

A continuación, explicó que “la reforma de la Carta Orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación, también conocida como impuesto inflacionario. Este impuesto permite, a su vez, aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”.

El Banco Central volvió a comprar dólares para fortalecer las reservas internacionales

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También puso el foco en un número que, según señaló, es la inflación acumulada desde la creación de la entidad financiera. “Para dimensionar lo que la alta política le ha robado a los argentinos de bien, basta señalar que la inflación acumulada desde la creación del Banco Central en 1935 asciende a 12.819.532.788.614.400.000% (una cifra de veinte dígitos)”. 

“Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad -cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica-, la tasa de inflación acumulada en lo que va del siglo XXI asciende a 168.580%”, completó. 

“El BCRA posibilitó el robo de la alta política”, dijo Milei.

El mandatario se refirió, además, a la convertibilidad que aplicó Domingo Cavallo en los años noventa. “En dicho momento, cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar. En este contexto, salir de dicha ley implicó que los U$S15.000 millones de aquel entonces, que eran de los argentinos, pasaran a manos de los políticos. Dicha cifra expresada a valores de hoy asciende a U$S30.000 millones, aun dejando de lado el interés real en dólares que se podría haber ganado por esas reservas”, planteó. 

Críticas al kirchnerismo 

Luego, puso el foco puntualmente en Cristina Kirchner y Mercedes Marcó del Pont, ex titular del organismo: “En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la ex presidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en complicidad con Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central U$S10.000 millones, que expresados a moneda de hoy equivalen a U$S15.000 millones”.

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Durante la presentación del proyecto, el jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.

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