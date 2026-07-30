Javier Milei presentó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y apuntó contra la "alta política"

Durante la presentación del proyecto, el jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.