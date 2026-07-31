Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral

La carrera electoral comenzó en Tucumán y eso se evidenció en la sesión legislativa. La ratificación de un convenio que se firmó entre el Gobierno y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para financiar la ejecución de la obra de desagües pluviales del Barrio 360 Viviendas derivó en fuertes cruces entre la oposición y el oficialismo. Acusaciones por escasez de obra pública a nivel nacional y provincial, además de duros cuestionamientos por el sistema de acoples, se trenzaron durante un debate de pulsaciones altas y una potente carga política.
La sesión especial extraordinaria fue presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo y contó con seis temas. La iniciativa que sirvió como mecha para el estallido de cruces contempla una asistencia financiera no reintegrable de hasta $700 millones, monto que representa el 50% del costo total de los trabajos y que será aportado por la Provincia, según explicaron los legisladores Roberto Moreno y Carlos Gallia, presidentes de las comisiones de Asuntos Municipales y Comunales y Hacienda y Presupuesto, respectivamente.
“Sistema tramposo”
“¡Por fin una obra para prevenir inundaciones!”, mencionó con ironía José Seleme (Avanza Tucumán). Consideró que los trabajos “llegan 20 años tarde” para los vecinos de San Miguel de Tucumán que viven solamente a unas 30 cuadras de la plaza Independencia. “Presentar esta obra como extraordinaria es un error”, disparó. Sin embargo, la chispa que encendió la polémica fue tildar de fracaso a la gestión de Osvaldo Jaldo y de tramposo el sistema de acoples que está vigente en la provincia. “Podrán ganar cientos o miles de elecciones porque tienen un sistema electoral tramposo, ideado a la perfección seguramente por tramposos”, cargó.
Los dichos de Seleme provocaron fuerte malestar en el PJ, que rápidamente se sumó a la lista de oradores mientras el legislador Ricardo Bussi exponía que era una obra muy esperada por la comunidad y anticipaba que su bloque solicitaría abstenerse.
El presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, rechazó que no se hayan hecho obras públicas en Tucumán. “Si llueve en la forma que viene lloviendo es imposible decir que no vamos a tener problemas. Lo digo con dolor porque detrás de la inundación hay gente que sufre”, apuntó. Remarcó que la Provincia está haciendo todas las inversiones posibles pero que la crisis climática hace que ya nada sea suficiente, tampoco sistematizar una cuenca.
“Que renuncie”
De modo más duro salió Tulio Caponio, presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos. Subrayó que la zona sur de la Capital tiene los mismos problemas que la ciudad de La Madrid y felicitó al Municipio y a la Provincia por la obra. A su vez, arremetió contra la gestión de Javier Milei por la paralización de la obra pública. “Las rutas nacionales están destruidas, no se puede sacar la producción. Pararon la obra pública y están criticando”, lanzó.
Las palabras más duras de Caponio estuvieron enfocadas en las críticas al sistema de acoples. “Somos 49 legisladores elegidos por la voluntad popular y ninguno es tramposo. Son reglas de juego; cada uno se adecuó. El que crea que es un sistema tramposo y está sentado en esta banca, si se cree un hombre de bien, lo invito a que renuncie a su banca. Que no vengan a hacer política barata”, se despachó.
La parlamentaria Carolina Vargas Aignasse también cargó contra los dichos de Seleme y consideró que el Gobierno nacional es ciego y sordo ante las necesidades de la gente; incluso recordó que mientras había inundaciones en Tucumán Milei dio una charla en una fundación y no se acercó a la zona afectada. “No podemos seguir viviendo en un estado de hipocresía”, criticó. Su par Maia Martínez, a su vez, calificó a Milei con un cero en materia de obra pública y enumeró los trabajos que realizó la gestión de Jaldo. “Tengo para leer todo el día las obras que se están realizando”, chicaneó.
Alfredo Toscano, ex secretario de Obras Públicas de la Capital, remarcó que el desagüe ayudará a escurrir el agua en una zona inundable. “Lo importante es que podemos llegar cuando el dinero no alcanza y se nos dice que no se debe hacer obra pública”, dijo. A su vez, el legislador Carlos Gómez también salió con los tapones de punta contra la Nación y sus aliados. “Nunca vi a estos legisladores preguntar adónde van los fondos que se recaudan para el mantenimiento de las rutas”, lanzó.
“El Presidente no cortó ni una sola cinta en la Argentina”, criticó Gerónimo Vargas Aignasse. Y remarcó que no hay un sistema tramposo y que todos trabajaron para llegar a sus bancas.
“Una obrita”
El radical Agustín Romano Norri dijo que los trabajos eran necesarios en la zona sur de la ciudad, pero afirmó que es de poca envergadura. “Es una obrita; no le va a cambiar la vida a nadie”, arremetió. En tanto que José Macome (Compromiso con la Libertad) opinó que el convenio fue girado a la Legislatura para que Jaldo “saque pecho” por hacer una obra a medias con el Municipio. Dijo que la ruta 307, Benjamín Paz y el Acueducto de Vipos se hacen con fondos de la Nación.
El radical José Cano reprochó que la Nación no repare las rutas aunque hay un impuesto en los combustibles para ello.
El titular del bloque del PJ, Roque Tobías Álvarez, rechazó las acusaciones que lanzó la oposición. “No le he hecho trampa a nadie. Rechazo eso de plano”, expresó visiblemente ofuscado.