Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral

La parlamentaria Carolina Vargas Aignasse también cargó contra los dichos de Seleme y consideró que el Gobierno nacional es ciego y sordo ante las necesidades de la gente; incluso recordó que mientras había inundaciones en Tucumán Milei dio una charla en una fundación y no se acercó a la zona afectada. “No podemos seguir viviendo en un estado de hipocresía”, criticó. Su par Maia Martínez, a su vez, calificó a Milei con un cero en materia de obra pública y enumeró los trabajos que realizó la gestión de Jaldo. “Tengo para leer todo el día las obras que se están realizando”, chicaneó.