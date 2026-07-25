Guerra en Medio Oriente: los iraníes se ponen “muy serios” con las negociaciones

Además, ayer Trump advirtió a Rusia y a China contra la venta de armas a Irán, aunque añadió que les cree a Xi Jinping y a Vladimir Putin cuando dicen que no están implicados en este tipo de operaciones. “Por lo tanto, dos países importantes de los que se habla a menudo en relación con Irán no están, en mi opinión, participando. Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no redundaría en su beneficio”, escribió en su plataforma Truth Social.