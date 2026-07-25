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Guerra en Medio Oriente: los iraníes se ponen “muy serios” con las negociaciones

Según el presidente de Estados Unidos, avanza el diálogo para poner fin al conflicto en el Golfo Pérsico, como consecuencia de los ataques y bombardeos a instalaciones

HOSTILIDADES. Ataque de precisión de las fuerzas estadounidenses contra capacidades militares iraníes.
HOSTILIDADES. Ataque de precisión de las fuerzas estadounidenses contra capacidades militares iraníes.
Hace 2 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los dirigentes iraníes se estaban volviendo “muy serios” con las negociaciones para poner fin al conflicto.

“Creo que se están poniendo muy serios”, declaró el presidente estadounidense a la prensa en el Despacho Oval.

“Se están volviendo cada vez más serios con el paso de los días, quizá por una razón evidente”, añadió. La reanudación de las hostilidades el 7 de julio entre Estados Unidos e Irán escaló las hostilidades y ahora toda la región está convulsionada e involulcra a otros actores, como Israel, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Yemen, entre otros.

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El martes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá en la Casa Blanca con Trump, en plena reanudación del conflicto con Irán.

Además, ayer Trump advirtió a Rusia y a China contra la venta de armas a Irán, aunque añadió que les cree a Xi Jinping y a Vladimir Putin cuando dicen que no están implicados en este tipo de operaciones. “Por lo tanto, dos países importantes de los que se habla a menudo en relación con Irán no están, en mi opinión, participando. Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no redundaría en su beneficio”, escribió en su plataforma Truth Social.

Desde el lado de Yemen, los rebeldes hutíes indicaron que su bloqueo marítimo contra Arabia Saudita no tiene como objetivo paralizar el estratégico estrecho de Bab el Mandeb. “No hay cierre de Bab el Mandeb, como algunos sugieren”, declaró Mohammed Abdusalam, un negociador del grupo afín a Irán, quien añadió que los rebeldes se limitarían a “un bloqueo que solo afecte a la parte saudita”.

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Jordania es otro país involucrado sin quererlo en la escalada. Ayer, el ejército jordano anunció haber derribado siete misiles y seis drones procedentes de Irán que tenían como objetivo el país, blanco habitual de ataques de represalia desde la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente.

Las operaciones de interceptación, llevadas a cabo por los sistemas de defensa aérea y los aviones de la Fuerza Aérea, “no causaron víctimas ni daños materiales”, precisó el Ejército en un comunicado.

Arrastrados al conflicto

Irán afirmó que había atacado con drones instalaciones utilizadas por el Ejército estadounidense en Baréin, Jordania y Kuwait, en represalia por los bombardeos contra su territorio por decimotercera noche consecutiva.

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“Esta mañana, drones kamikaze Arash tuvieron como objetivo los depósitos de combustible, los grandes almacenes de material, los silos y los cuarteles de las fuerzas del Ejército terrorista estadounidense en la base aérea Isa, en Baréin”, declaró el Ejército en un comunicado difundido por la televisión estatal. El Ejército iraní también reivindicó ataques con drones contra Jordania, donde fueron alcanzados “hangares para aeronaves, hangares de mantenimiento aeronáutico y cuarteles” en la base de Al Azraq.

En Kuwait, Irán afirmó haber destruido “depósitos de material del Ejército” estadounidense en Camp Udairi, así como instalaciones militares en Camp Arifjan, que alberga el cuartel general avanzado del componente terrestre del Mando Central estadounidense en Oriente Medio (Centcom).

Lejos de los soldados

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, instaron a los civiles de Oriente Medio a mantenerse alejados de las bases y fuerzas estadounidenses en sus países.

“Instamos a la población de los países donde hay soldados estadounidenses desplegados a mantenerse inmediatamente a 500 metros de los lugares donde se ocultan, para ponerse a salvo”, declararon a la televisión estatal.

Desde Ginebra, en tanto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, pidió la protección y la evacuación de los 6.000 marineros que siguen bloqueados en el estrecho de Hormas a bordo de buques que no pueden abandonar el Golfo con seguridad.

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“El Alto Comisionado insta a los Estados, a los armadores y a todas las partes interesadas a garantizar con urgencia la protección de los marinos bloqueados” y a facilitar “las evacuaciones y las repatriaciones”, declaró ante la prensa en Ginebra la portavoz del Alto Comisionado, Shabia Mantoo.

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