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“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

Tras la resolución judicial que destinó casi un millón de dólares caducados de un juicio de quiebra al equipamiento informático de 67 establecimientos educativos, la titular de la cartera educativa de Tucumán valoró el impacto social de la medida.

La ministra Montaldo le explicó a LA GACETA cómo se usarán los fondos.
La ministra Montaldo le explicó a LA GACETA cómo se usarán los fondos.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • La ministra Susana Montaldo confirmó que Tucumán destinará un millón de dólares, recuperados por la Justicia, al equipamiento informático de 67 escuelas provinciales.
  • El dinero proviene de fondos no reclamados por acreedores en un juicio de quiebra azucarera. Tras la resolución judicial, la provincia comprará tecnología educativa.
  • Esta medida inédita busca reducir la brecha digital en la provincia y sentar un precedente sobre el uso social de activos judiciales no reclamados.
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