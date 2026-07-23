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La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

Borges, Maradona, Francisco y Messi son los argentinos más célebres de la historia a nivel global. Sus vidas y sus obras son el prisma desde el cual el mundo interpreta algunos rasgos de nuestro país. El Mundial convirtió otra vez a Messi en héroe universal y, al mismo tiempo, en blanco de una inédita ola de impugnaciones.

MESSI. Desafiando la lógica del paso del tiempo, con 39 años se convertía en el goleador del campeonato y rompía la marca histórica de todos los anteriores.
MESSI. Desafiando la lógica del paso del tiempo, con 39 años se convertía en el goleador del campeonato y rompía la marca histórica de todos los anteriores. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 1 Hs

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