La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
Borges, Maradona, Francisco y Messi son los argentinos más célebres de la historia a nivel global. Sus vidas y sus obras son el prisma desde el cual el mundo interpreta algunos rasgos de nuestro país. El Mundial convirtió otra vez a Messi en héroe universal y, al mismo tiempo, en blanco de una inédita ola de impugnaciones.
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