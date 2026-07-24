Guerra en Medio Oriente: amenazas contra Irán tras ataque de los hutíes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Irán y Estados Unidos prometieron intensificar sus ataques, después de que los rebeldes de Yemen, aliados de Teherán, abrieran otro frente con su ofensiva contra buques sauditas en el mar Rojo y el precio del petróleo llegase a de nuevo a sobrepasar los 100 dólares. El conflicto se extendió al mar Rojo, después de que los rebeldes de Yemen declararan un bloqueo de los puertos de Arabia Saudita y el ataque a dos petroleros sauditas.
Fuego sobre Kuwait
Las defensas aéreas de Kuwait abrieron fuego contra misiles y drones lanzados por Irán: “Las defensas aéreas kuwaitíes están interceptando en estos momentos ataques hostiles con misiles y drones tras la agresión injustificada de Irán”, informó el Estado Mayor local.
El Brent vuelve a superar los 100 dólares
Los ataques hutíes contra buques sauditas impulsaron el precio del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte superó los 100 dólares por primera vez desde principios de mayo. Por la tarde subía 8,36% a 101,9 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 7,61% hasta los 93,44 dólares.
Voto contra guerra en el Congreso estadounidense
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un nuevo texto que pide la retirada de las tropas estadounidenses de la guerra contra Irán, un rechazo de carácter simbólico al conflicto que defiende el presidente republicano Donald Trump.
Impacto contra una isla en el estrecho de Ormuz
La agencia de noticias iraní Tasnim informó que un misil estadounidense impactó cerca de la ciudad de Suza, en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.
Alemania retira buques cerca del mar Rojo
Alemania retirará dos buques militares posicionados cerca del mar Rojo, a la espera de participar en una misión internacional para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, tras los ataques a petroleros sauditas reivindicados por rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán. El dragaminas Fulda y el buque de reabastecimiento Mosel fueron enviados a Yibuti con miras a una misión de desminado en Ormuz, supeditada a la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero ahora serán reasignados al Mediterráneo debido a la inestabilidad de la región, indicó el Ministerio de Defensa alemán.
Preocupación de Berlín y del BCE
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, expresó su preocupación de que los ataques de los hutíes de Yemen provoquen “una escalada” en la guerra regional. También la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que la situación es “alarmante” y “está teniendo un impacto” en los precios del petróleo, declaró.
Irán critica la actitud “irracional” de Estados Unidos
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, denunció este jueves una actitud “irracional” y “dominante” de Estados Unidos, tras 12 días consecutivos de ataques estadounidenses contra territorio iraní y de represalias iraníes en Oriente Medio.