Guerra en Medio Oriente: amenazas contra Irán tras ataque de los hutíes

Alemania retira buques cerca del mar Rojo

Alemania retirará dos buques militares posicionados cerca del mar Rojo, a la espera de participar en una misión internacional para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, tras los ataques a petroleros sauditas reivindicados por rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán. El dragaminas Fulda y el buque de reabastecimiento Mosel fueron enviados a Yibuti con miras a una misión de desminado en Ormuz, supeditada a la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero ahora serán reasignados al Mediterráneo debido a la inestabilidad de la región, indicó el Ministerio de Defensa alemán.