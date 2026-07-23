Política

El Mercado del Norte se prepara para abrir sus puertas: cuándo podría inaugurarse

Ultiman detalles en las obras del nuevo "shopping del microcentro". El cumpleaños de San Miguel de Tucumán, una fecha clave.

Render de la fachada del Mercado del Norte de San Miguel de Tucumán.
Render de la fachada del Mercado del Norte de San Miguel de Tucumán.
Por Bárbara Nieva Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ultima obras para inaugurar el renovado Mercado del Norte en el aniversario de la ciudad.
  • Tras trabajos de remodelación para convertirlo en un paseo comercial moderno, el emblemático edificio del microcentro tucumano entra en su etapa final de obra.
  • Se prevé que la reapertura impulse el comercio local y revitalice el centro urbano, transformando el histórico espacio en un punto clave para la comunidad.
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