El Mercado del Norte se prepara para abrir sus puertas: cuándo podría inaugurarse

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ultima obras para inaugurar el renovado Mercado del Norte en el aniversario de la ciudad.
- Tras trabajos de remodelación para convertirlo en un paseo comercial moderno, el emblemático edificio del microcentro tucumano entra en su etapa final de obra.
- Se prevé que la reapertura impulse el comercio local y revitalice el centro urbano, transformando el histórico espacio en un punto clave para la comunidad.
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