Matrimonio Igualitario: recuerdo de una ley histórica y un reconocimiento

En el marco del acto conmemorativo por el aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario, la Legislatura de Tucumán invita al público a participar de la actividad en la que será distinguida la doctora Ester Julieta Valderrábano de Casas, en reconocimiento a su valiosa labor en el Poder Judicial.
Se destacará su compromiso con la aplicación de la perspectiva de género y diversidad, así como su aporte al efectivo cumplimiento y consolidación de los derechos conquistados. El encuentro se llevará a cabo hoy a las 10, en el 3° piso “Salón de la Memoria” de la sede legislativa, ubicada en calle Muñecas 951, SMT.
El 15 de julio de 2010, Argentina hizo historia al sancionar la Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618), convirtiéndose en el primer país de América Latina en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. La normativa legalizó el acceso pleno a la institución matrimonial, otorgando a las parejas del mismo sexo los mismos derechos, obligaciones y protecciones legales que las parejas heterosexuales.