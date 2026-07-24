Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones

La recreación transcurre “entre anécdotas, relatos y poesías, para describir con cercanía y humor a los personajes que dieron vida a ese lugar, amigos que se reunían para conversar y compartir la noche sin mayores pretensiones”. “La obra es también un homenaje a la cultura popular, a figuras admiradas como Joan Manuel Serrat, Jorge Luis Borges y Atahualpa Yupanqui, y a los afectos que sobreviven al paso del tiempo y a la ausencia. Con tono nostálgico y celebratorio, invito a reconocer que, más que un bar, fue un territorio de pertenencia donde cada tema y cada historia dejaron huella”, agrega. El producto de la venta será a total beneficio del Hogar San Roque.