Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones

Lucrecia Martel incursiona en el documental con “Nuestra tierra”, un relevamiento de la reivindicación de la comunidad indígena tucumana de Chuschagasta por su suelo tomando como punto de partida el asesinato del comunero Javier Chocobar y el juicio contra sus criminales, encabezados por Darío Amín.
En una exploración sobre la raíz histórica y estructural del conflicto desde el pasado colonial hasta el presente, la película toma las voces de los protagonistas para plantear el tema acuciante del respeto a los derechos colectivos. Esta tarde, a las 15 y dentro del Julio Cultural Universitario (JCU), el filme será proyectado con entrada gratuita en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265).
La función contará con la presencia de la realizadora, quien será parte de una posterior mesa panel junto al decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Sergio Robin, la titular de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios e integrante del Centro de Rescate y Revalorización del Patrimonio Cultural - Cerpacu (organizadores de la actividad), Olga Sulca, y miembros de Chuschagasta. Martel, además, será distinguida como visitante ilustre de la Facultad, como reconocimiento a su trayectoria internacional y por ser una de las figuras más influyentes del cine argentino.
No será el único documental que forme parte hoy de la grilla del JCU, que seguirá hasta los primeros días de agosto, aunque las vacaciones tucumanas estén terminando. A las 19 se verá “22 veces Paola Tacacho”, dirigido por Paula Scarso a partir de una producción colectiva, en la Sala Multimedia del Museo de la UNT (San Martín 1.545) y con acceso libre.
La película recupera la historia de la docente tucumana víctima de femicidio y la repercusión social e institucional que generó su caso a partir de testimonios, reflexiones y experiencias de quienes acompañaron el reclamo de justicia y el silencio en Tribunales pese a las múltiples denuncias de Tacacho en contra de quien fue su asesino. Recientemente se supo que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación tomó la sentencia condenatoria contra la Provincia y el destituido juez Francisco Pisa por la falta de protección a Tacacho dentro de un relevamiento federal.
En 42 minutos, es abordan las violencias por razones de género, la responsabilidad oficial y las luchas sociales que surgieron a partir de uno de los casos más conmocionantes de la historia reciente de la provincia, con el objetivo de generar un espacio de memoria, reflexión y diálogo en torno a una problemática de fuerte vigencia. Para ello, tras la proyección, se abrirá un diálogo con Scarso e invitados especiales.
Memorias y ficción
Otras dos propuestas gratuitas para hoy, están vinculadas con las letras.
En el Centro Virla, a las 21, Jorge Guillermo Soraire lanzará su libro “Ese bar”, con presentación a cargo de Catalina Lonac y Antonio Tejerizo. “Mi idea es recrear lo que fuera el Bar I° Instancia en páginas que rescatan la memoria viva de un espacio entrañable donde la amistad, la música y la palabra compartida se transformaron en una forma de vida. A partir de encuentros nocturnos, un grupo heterogéneo de abogados, artistas, soñadores y bohemios, convirtió el canto amateur en celebración, compromiso solidario y refugio emocional”, explica el autor, quien es abogado y cantante.
La recreación transcurre “entre anécdotas, relatos y poesías, para describir con cercanía y humor a los personajes que dieron vida a ese lugar, amigos que se reunían para conversar y compartir la noche sin mayores pretensiones”. “La obra es también un homenaje a la cultura popular, a figuras admiradas como Joan Manuel Serrat, Jorge Luis Borges y Atahualpa Yupanqui, y a los afectos que sobreviven al paso del tiempo y a la ausencia. Con tono nostálgico y celebratorio, invito a reconocer que, más que un bar, fue un territorio de pertenencia donde cada tema y cada historia dejaron huella”, agrega. El producto de la venta será a total beneficio del Hogar San Roque.
Cantarán Ana Marcilla y Julio Cossio, con Cecilia Pizicanella Blasi en poesía y la música de Víctor Juárez (bandoneón), Ernesto Klass (piano), Juan C. Corvalan (saxo y flauta traversa) y Gervasio Sánchez (guitarra).
A su vez, a las 19 y en el foyer del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), Fernando Ríos Kissner y Amira Juri se referirán al poemario ilustrado “Hada y Gólem”, de Fátima Osores. “¿Existes acaso?/ ¿O eres un gólem de palabras,/ que usurpa o comparte/ la identidad de un hombre/ de carne y hueso?”, se pregunta en sus páginas.
Una norma especial
Por otra parte, en el auditorio del Alberdi y a las 20.30, tendrá lugar la segunda edición de “Hecha la Ley”, un espectáculo de folclore, cumbia, lírica, danza y humor a cargo de artistas con discapacidad, impulsado por Leandro Sánchez y Viviana Fernández de Scarso. El título remite a la ley tucumana 9.837, vigente desde diciembre de 2024, que establece que en los espectáculos que organice o auspicie el Estado provincial debe contratarse -al menos- a un artista con discapacidad. De los municipios, solo Tafí Viejo y Trancas aplican esa disposición (en la capital, la ordenanza respectiva no está reglamentada).
“La UNT y el teatro Alberdi no pueden mantenerse al margen de este tipo de legislaciones; asumimos el compromiso socio cultural con nuestros artistas en una obligación más que explícita, porque nuestro lema es brindar oportunidades a todos. Nos llena de orgullo que esta actividad sea parte de nuestra programación”, resalta la directora de esa sala, María Silvia Barboza.
La grilla se cierra con “Mi padre. Cuando el amor todo lo puede”, la obra de teatro que Miguel Jordán y Mariano Fernández repondrán a las 21 en la sala Juan Tríbulo del Alberdi, en la que se aborda la profundidad de los vínculos filiales.
Apuesta por la inclusión: “Hecha la ley” sube a escena en el Alberdi
Un nutrido elenco de artistas con discapacidad protagonizarán “Hecha la ley”, esta noche desde las 20.30 en la sala mayor del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez): en el campo del folclore, Gibrán actuará junto al ballet de la fundación La Vidalita, mientras que el Chaqueño Altamiranda lo hará con el ballet municipal San Francisco Solano de Trancas, y Silvana Costilla y los Mariachis del Sol, con temas del folclore mexicano; Alberto Yraidini y Yessica Varvaro harán canciones líricas, y cerrarán “Los Leones… cumbia sabrosa”, sexteto integrado por jóvenes con síndrome de Down. La conducción estará a cargo de Alejandra Juárez y Miguel Cantos, locutor con discapacidad visual.
Puerto Libertad: stand up con Agustina Aguilar
“Casi presente” es el unipersonal de humor que Agustina Aguilar presentará a las 21 en Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), en su nuevo show solo apto para mayores de 16 años. Su stand up recorre el territorio donde se cruzan el pasado, el presente y un futuro que ya empezó, entre anécdotas de su infancia, recuerdos familiares y momentos absurdos de crecer en una época donde la vida parecía más simple para contrastarlos con la actualidad, donde el celular escucha todo.
En Tafí del Valle: temas de María Elena Walsh
Leo Deza y Pablo Parolo llevarán esta noche, a las 22, su espectáculo centrado en canciones de María Elena Walsh (muchas de ellas poco difundidas y para adultos), “Hecho a mano”, a De Fierros Restopub en Tafí del Valle -sobre ruta 325, km 0.5, 500 metros pasando el puente a la Banda). La propuesta forma parte del ciclo Relajado, que mañana tendrá a Javier el Vazquez, Lucho Aragón y Federico Cuchi Correa en escena.
Ballet Estable: función en el San Martín
El Ballet Estable de Tucumán volverá a presentar su Programa Mixto de Ballet Clásico esta noche, desde las 21, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con la dirección general de Ángel Gómez para un recorrido por algunas de las coreografías más reconocidas del repertorio internacional creadas por Marius Petipa, Jean Coralli y Jules Perrot. La propuesta incluirá el Concierto Errante Carmín, de Adolfo Burgos.