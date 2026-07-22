Donald Trump amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Horas después, el propio Trump aseguró que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que permita poner fin a la guerra. “Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto”, señaló durante un mitin en Georgia.