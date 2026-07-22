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Donald Trump amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos advirtió que responderá con bombardeos a cualquier ataque iraní contra barcos en el estrecho de Ormuz. La escalada del conflicto volvió a impulsar el precio del petróleo, mientras Washington asegura que mantiene abierta la vía diplomática.

MEDIO ORIENTE. Donald Trump amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán.
MEDIO ORIENTE. Donald Trump amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump amenazó este miércoles con bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán si la República Islámica vuelve a atacar barcos en el estratégico estrecho de Ormuz.
  • La advertencia ocurre tras el bloqueo iraní de la ruta naval y ataques con drones. El conflicto elevó el precio del petróleo Brent a más de 95 dólares por barril.
  • La escalada presiona la economía global y a EE. UU. ante las próximas elecciones, mientras Washington intenta sin éxito encauzar una salida negociada con Teherán.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles una nueva y dura advertencia contra Irán al amenazar con destruir puentes y centrales eléctricas si la República Islámica vuelve a atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz

En paralelo, la reanudación de las hostilidades volvió a generar preocupación en los mercados energéticos, con una fuerte suba del precio internacional del petróleo.

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A través de su red Truth Social, Trump aseguró que responderá militarmente a cualquier ofensiva iraní contra la navegación en una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo. “Cada vez que la República Islámica de Irán ataque a un navío en el estrecho de Ormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica”, escribió el presidente estadounidense.

Además, el mandatario sostuvo que el conflicto, que según afirmó le costó a Estados Unidos más de U$S37.000 millones, "no ha terminado".

El conflicto volvió a impactar en el precio del petróleo

La reanudación de las hostilidades genera inquietud por el suministro mundial de crudo y gas debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y la amenaza de un cerco a los puertos de Arabia Saudita por parte de los rebeldes de Yemen, aliados de Irán.

Como consecuencia de este escenario, el bloqueo impulsó una nueva suba de los precios internacionales del petróleo y aumentó la presión sobre Trump para encontrar una salida al conflicto, que ya comenzó a afectar a los consumidores estadounidenses en la antesala de unas elecciones de mitad de mandato muy reñidas.

Este miércoles, el barril de Brent, referencia internacional, volvió a superar los U$S95.

Washington insiste con una salida negociada

Pese al endurecimiento del discurso de Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán. “Seguimos abiertos a resolverlo de manera negociada. Pero, por ahora, no parecen estar interesados en eso”, declaró Rubio.

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Horas después, el propio Trump aseguró que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que permita poner fin a la guerra. “Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto”, señaló durante un mitin en Georgia.

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