Entre bombas, la guerra se enquista en Medio Oriente

Enfrentamientos

“Estamos hablando con ellos, pero el presidente no va a permitir que disparen contra barcos en el estrecho sin que haya consecuencias”, declaró Karoline Leavitt, portavoz del Ejecutivo estadounidense. Los enfrentamientos se reanudaron el 7 de julio tras unos ataques contra barcos en el Golfo, atribuidos a Irán. Desde entonces las hostilidades no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril. La guerra, desencadenada el 28 de febrero con los bombardeos israelí-estadounidenses, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano y ha estremecido la economía mundial.