Entre bombas, la guerra se enquista en Medio Oriente

TEHERÁN, Irán.- Bombardeos aéreos de Estados Unidos golpearon un aeropuerto y dos puentes situados en el sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz. La televisión estatal Irib informó que “al menos un proyectil del enemigo estadounidense” impactó contra el aeropuerto de Iranshahr, en el sureste de Irán. Estados Unidos bombardeó a Irán y Teherán respondió con represalias contra los países aliados de Washington en el Golfo ayer, sin perspectivas de que amaine el conflicto en Oriente Medio, pese a los intentos de mediación de Pakistán para reanudar las negociaciones.
“Los ataques continúan y son tan violentos que me tiemblan las manos”, cuenta Hani, un profesor iraní de 34 años que vive en la ciudad de Ahvaz, suroeste del país. “Hubo al menos 11 o 12 explosiones. Tengo la impresión de que mis oídos van a explotar”, añade.
Estados Unidos anunció que lanzó una nueva andanada de bombardeos para “degradar aún más las capacidades militares iraníes”. Más temprano, los medios iraníes reportaron ataques con misiles contra la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, y en Bandar Abás.
Irán atacó países de la región aliados de Washington y ambos bandos se amenazan con la misma intensidad que hace meses.
Por el momento las instalaciones petroleras y de gas del Golfo se han librado del fuego iraní, pero Teherán amenaza con demoler las infraestructuras de Medio Oriente si su infraestructura sufre ataques.
Y es que el presidente estadounidense Donald Trump advirtió el martes que bombardearán los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no vuelven a la mesa de negociaciones. Sin embargo, la Casa Blanca declaró que el mandatario sigue abierto a una solución diplomática y que continúan los contactos con Irán.
Enfrentamientos
“Estamos hablando con ellos, pero el presidente no va a permitir que disparen contra barcos en el estrecho sin que haya consecuencias”, declaró Karoline Leavitt, portavoz del Ejecutivo estadounidense. Los enfrentamientos se reanudaron el 7 de julio tras unos ataques contra barcos en el Golfo, atribuidos a Irán. Desde entonces las hostilidades no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril. La guerra, desencadenada el 28 de febrero con los bombardeos israelí-estadounidenses, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano y ha estremecido la economía mundial.