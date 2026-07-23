Donald Trump analiza un ataque masivo contra Irán: "Estoy cerca de tomar una decisión"

La escalada del conflicto también repercutió en los mercados internacionales. Ante el temor de una interrupción del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, el precio del petróleo volvió a dispararse y superó los U$S100 por barril, reflejando la preocupación de los inversores por un eventual agravamiento de la crisis en Medio Oriente.