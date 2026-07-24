Ñoquis de batata caseros: la receta perfecta sin gluten, suave y llena de sabor

Los ñoquis caseros representan una de las tradiciones culinarias más queridas para compartir en la mesa los días 29 del mes, y esta versión a base de batata asada propone una alternativa suave, cremosa y llena de sabor. Al combinar la dulzura natural de este vegetal con el toque justo de almidón de maíz y levadura nutricional, se logra una textura irresistible que se adapta perfectamente a cualquier tipo de salsa. Además, resulta una opción fabulosa para quienes buscan preparar una pasta sin gluten ligera y económica en pocos minutos.