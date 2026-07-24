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Ñoquis de batata caseros: la receta perfecta sin gluten, suave y llena de sabor

Una alternativa deliciosa a la pasta tradicional para preparar con pocos ingredientes, lograr una textura cremosa y disfrutar en la mesa familiar.

Ñoquis de batata caseros: la receta perfecta sin gluten, suave y llena de sabor
Ñoquis sin harina
Por Virginia Daniela Gómez Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Virginia Gómez presentó una receta económica de ñoquis de batata sin gluten para celebrar la tradición gastronómica del día 29 en los hogares argentinos.
  • La clave es asar la batata para restar humedad al puré, que luego se mezcla con almidón de maíz, huevo y levadura nutricional antes de su breve ebullición.
  • Esta alternativa accesible y saludable permite a personas celíacas o con dietas especiales mantener vivas las costumbres gastronómicas familiares sin perder sabor.
Resumen generado con IA

Los ñoquis caseros representan una de las tradiciones culinarias más queridas para compartir en la mesa los días 29 del mes, y esta versión a base de batata asada propone una alternativa suave, cremosa y llena de sabor. Al combinar la dulzura natural de este vegetal con el toque justo de almidón de maíz y levadura nutricional, se logra una textura irresistible que se adapta perfectamente a cualquier tipo de salsa. Además, resulta una opción fabulosa para quienes buscan preparar una pasta sin gluten ligera y económica en pocos minutos.

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El gran secreto de este plato reside en el método de cocción del vegetal, pues cuanto menos humedad conserve el puré, más fácil será moldear cada pieza sin saturar la preparación con harina. Tanto al horno como al microondas, la técnica permite obtener una consistencia firme para trabajar la masa sobre la mesada con total comodidad.

Cómo es la receta de ñoquis de batata

Ingredientes

  • 400 g de puré de batata asada
  • 200 g de almidón de maíz
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de levadura nutricional
  • Cantidad necesaria de sal y pimienta
  • Cantidad necesaria de salsa

Tip 1: Para una alternativa rápida, se pueden cocinar en el microondas a máxima potencia, envolviendo cada unidad con papel absorbente de cocina humedecido. La duración varía según la potencia del equipo y el tamaño de la pieza, por lo que conviene programar e ir sumando intervalos de un minuto.

Tip 2: Quienes elijan la ebullición en agua deben retirarlas en el momento justo para evitar la absorción excesiva de líquido y lograr una consistencia firme. Asimismo, llevar la preparación a la heladera durante unas horas ayuda a que tome mayor cuerpo.

Luego de retirar la piel, se pisan hasta obtener una masa uniforme. En este punto se sazona con sal, pimienta y los condimentos a gusto; incorporar una cucharada de levadura nutricional resulta ideal para aportar vitaminas y un suave matiz a queso.

A continuación, se suma el huevo a la mezcla. Si la consistencia resulta demasiado blanda, conviene integrar únicamente la yema para no añadir un exceso de humedad al preparado.

Posteriormente, se incorpora el almidón de maíz de manera gradual, integrando bien cada parte hasta consolidar un bollo manejable. Resulta clave evitar añadir líquidos, dado que la batata aporta la humedad necesaria. La cantidad exacta de almidón puede variar levemente; si hace falta, se trabaja la masa sobre la mesada espolvoreada con un poco más de este polvo.

Se divide la preparación en porciones para moldear los tradicionales cilindros alargados. Luego, se cortan las piezas individuales, se arman pequeñas esferas y se deslizan suavemente por los dientes de un tenedor para marcar la forma característica.

Finalmente, se vierten con cuidado en una olla con abundante agua hirviendo y sal. La cocción concluye en el instante en que emergen a la superficie, proceso que suele demorar entre 5 y 10 minutos. Para terminar, se retiran mediante una espumadera o colador y se emplatan acompañados por la salsa elegida junto a un toque de queso rallado.

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