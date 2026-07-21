Conflicto en Medio Oriente: Trump redobló la presión sobre Irán y advirtió por nuevos ataques

Resumen para apurados
- Este martes en la Casa Blanca, Donald Trump exigió a Irán negociaciones significativas para terminar la guerra, mientras amenazó con un inminente ataque militar.
- La advertencia sigue a bombardeos de EE. UU. a plantas nucleares iraníes. El presidente Pezeshkian declaró estado de guerra abierta y crecen incidentes en el estrecho de Ormuz.
- Un eventual ataque en la montaña Pickaxe y el bloqueo del estrecho de Ormuz podrían agravar la crisis geopolítica, condicionando el futuro de un acuerdo diplomático.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó este martes que Irán adopte una postura favorable a desarrollar negociaciones “significativas” para ponerle fin a la guerra.
Durante una conversación con la prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense aseguró que Irán “quiere reunirse desesperadamente” para finalizar el conflicto, aunque advirtió que su gobierno no retomará las conversaciones “hasta que ellos estén listos para reunirse de manera significativa”.
“Hasta que ellos estén listos para reunirse de manera significativa”, remarcó Trump al referirse a las condiciones que, según indicó, debe cumplir Teherán para avanzar con un eventual acuerdo.
Trump amenazó con un nuevo ataque contra Irán
En ese contexto, el presidente republicano anunció que el Ejército estadounidense atacará “muy pronto” la montaña Pickaxe, ubicada en el centro de Irán. “No hay nada que ellos puedan hacer al respecto. Si pensara que ellos pueden hacer algo, nunca lo diría. Pero atacaremos la zona muy pronto y muy duramente”, expresó.
Las declaraciones de Trump se produjeron luego de que Estados Unidos volviera a lanzar una serie de bombardeos nocturnos contra Irán, con un objetivo ubicado en una central nuclear.
Frente a esta situación, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país atraviesa un escenario de guerra abierta. “La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala”, señaló en un comunicado.
Además, Pezeshkian sostuvo que deberán ser “realistas y aceptar las consecuencias naturales de esta resistencia”.
Tensión en el estrecho de Ormuz por el incendio de un buque
La escalada militar también generó preocupación en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. La Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO) informó que un buque se incendió en aguas cercanas a la costa omaní del estrecho de Ormuz, aunque todavía no se confirmó la causa del incidente.
Según el comunicado oficial, el episodio ocurrió aproximadamente a ocho millas náuticas al noroeste de Kumzar, Omán. Las autoridades indicaron que recibieron información de organismos militares sobre el incendio de una embarcación y que actualmente investigan lo sucedido.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que dos petroleros explotaron y quedaron inmovilizados mientras atravesaban el estrecho de Ormuz. Hasta el momento, no se informó la identidad de los buques involucrados ni si hubo víctimas.