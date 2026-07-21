Conflicto en Medio Oriente: Trump redobló la presión sobre Irán y advirtió por nuevos ataques

Trump amenazó con un nuevo ataque contra Irán

En ese contexto, el presidente republicano anunció que el Ejército estadounidense atacará “muy pronto” la montaña Pickaxe, ubicada en el centro de Irán. “No hay nada que ellos puedan hacer al respecto. Si pensara que ellos pueden hacer algo, nunca lo diría. Pero atacaremos la zona muy pronto y muy duramente”, expresó.