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Guerra en Medio Oriente: tras nuevos bombardeos, Irán ataca bases estadounidenses

El golpe a infraestructuras en Kuwait, Qatar, Baréin y Siria, es la mayor escalada en la región desde la reanudación de la guerra.

EXPLOSIÓN. El humo se eleva desde el sitio donde cayó una bomba israelí, en la ciudad libanesa de Nabatieh.
EXPLOSIÓN. El humo se eleva desde el sitio donde cayó una bomba israelí, en la ciudad libanesa de Nabatieh.
Hace 3 Hs

TEHERÁN, Irán.- La guerra entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo, con una nueva ofensiva estadounidense sobre infraestructura iraní y una inmediata respuesta de Teherán contra instalaciones militares de Washington en países aliados de Medio Oriente. Mientras la tensión escala, el impacto ya comienza a sentirse sobre el comercio marítimo y el mercado energético internacional.

El ejército estadounidense afirmó en X haber atacado en la madrugada de ayer “decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructuras de logística militar e instalaciones marítimas”.

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Según la agencia oficial IRNA, la ofensiva dejó un saldo de ocho muertos y 20 heridos. Irán informó de bombardeos estadounidenses contra puentes, un aeropuerto, una estación de tren, y reportó daños en infraestructuras energéticas en el sur del país, e instó a la población a reducir el consumo eléctrico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó durante la semana con atacar los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no volvían a la mesa de negociaciones. “Si los estadounidenses atacan las infraestructuras de la república islámica, entonces todas las infraestructuras de la región se convertirán en objetivos legítimos para Irán”, amenazó un portavoz del ejército iraní.

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Por su parte, los Guardianes de la Revolución advirtieron que los ataques “continuarán hasta la vuelta a la calma en la costa sur y el estrecho de Ormuz”.

Según Teherán, los ataques estadounidenses desde el 22 de junio han causado 38 muertos y más de 400 heridos.

“Castigo al enemigo”

Las fuerzas armadas de Kuwait, Jordania, Baréin y Qatar -aliadas de Washington- anunciaron haber sufrido ataques aéreos el viernes al amanecer.

En Kuwait, una central eléctrica y desalinizadora resultó dañada, informó el emirato, que reportó asimismo varios soldados heridos por “ataques con drones y misiles” iraníes a instalaciones de su ejército.

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También resultó herido un niño por esquirlas en Qatar, país mediador en la guerra, donde los Guardianes de la Revolución iraníes indicaron haber atacado sistemas de radar y aeronaves militares estadounidenses para “castigar al agresor”.

En el norte de Irak, nueve rebeldes kurdos iraníes murieron en un ataque atribuido por su grupo a Irán. Ocho drones fueron interceptados en Erbil, capital del Kurdistán iraquí, donde las autoridades denunciaron “violación flagrante de la soberanía de Irak”.

El ejército ideológico iraní afirmó además haber atacado radares estadounidenses en Omán, así como un “centro de mando de las operaciones especiales del enemigo” en la región siria de Al Tanf, fronteriza con Irak. No obstante, una fuente militar siria negó tal ataque, mientras que las fuerzas estadounidenses señalaron que se habían retirado de la base a principios de año.

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Las hostilidades se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Irán. Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

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