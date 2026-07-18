Guerra en Medio Oriente: tras nuevos bombardeos, Irán ataca bases estadounidenses

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó durante la semana con atacar los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no volvían a la mesa de negociaciones. “Si los estadounidenses atacan las infraestructuras de la república islámica, entonces todas las infraestructuras de la región se convertirán en objetivos legítimos para Irán”, amenazó un portavoz del ejército iraní.