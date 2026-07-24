Tucumán ante el espejo: del rechazo al “Bernabé Aráoz mulato” al racismo de Alberdi

- La Argentina se piensa de determinada manera; el país se piensa así y también lo hacen muchos intelectuales. Lo que sostenía Sarmiento en el siglo XIX, lo que sostenía Juan Bautista Alberdi... Alberdi fue profundamente racista. Escribió textos donde manifiesta la voluntad de que el país sea conformado por personas de origen europeo y entiende que los indígenas son ciudadanos de segunda categoría. Ahí tenemos un germen de racismo. Pero el racismo no es un fenómeno esencial. No podemos hablar de una esencia argentina. Me parece que hay que estudiar los procesos históricos y ver en qué etapas ese racismo se volvió más profundo, más claro, más nítido. Hace un momento hablé concretamente de la contemporaneidad y del fenómeno de la recepción. Creo que ahí se puede ver cómo reaccionamos los tucumanos y los ciudadanos del país frente a ese espejo, porque, en definitiva, lo que estamos haciendo es hablar de nosotros mismos al rechazar la figura de un prócer, de un héroe o de alguien considerado importante en el pasado argentino.