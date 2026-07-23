De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores
Un fallo judicial transformó el dinero de un expediente comercial que llevaba casi cuatro décadas de trámite en un megaproyecto tecnológico. El tribunal dispuso la transferencia directa en moneda extranjera para blindar los fondos contra la inflación y exigirá un inédito monitoreo fotográfico.
Resumen para apurados
- La justicia de Tucumán destinó casi un millón de dólares no reclamados de una quiebra azucarera para equipar tecnológicamente a 67 escuelas públicas de la provincia.
- Los fondos provienen de un juicio comercial de hace casi cuatro décadas. La transferencia en moneda extranjera busca blindar el capital contra la inflación.
- El proyecto transformará los recursos judicializados en avance educativo e implementará un monitoreo fotográfico inédito para garantizar el uso de los fondos.
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