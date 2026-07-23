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De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

Un fallo judicial transformó el dinero de un expediente comercial que llevaba casi cuatro décadas de trámite en un megaproyecto tecnológico. El tribunal dispuso la transferencia directa en moneda extranjera para blindar los fondos contra la inflación y exigirá un inédito monitoreo fotográfico.

El Poder Judicial decidió darle un destino educativo a los fondos que se habían acreditado.
El Poder Judicial decidió darle un destino educativo a los fondos que se habían acreditado.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La justicia de Tucumán destinó casi un millón de dólares no reclamados de una quiebra azucarera para equipar tecnológicamente a 67 escuelas públicas de la provincia.
  • Los fondos provienen de un juicio comercial de hace casi cuatro décadas. La transferencia en moneda extranjera busca blindar el capital contra la inflación.
  • El proyecto transformará los recursos judicializados en avance educativo e implementará un monitoreo fotográfico inédito para garantizar el uso de los fondos.
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De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

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