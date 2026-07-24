Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino

En 1991, en una de las crisis argentina, la vida lo llevó a Europa. Tenía unos 26 años, estudiaba Bioquímica y trabajaba en el Hospital Padilla como técnico de laboratorio. Su esposa, cantante de folclore, había sido invitada a Francia tras un encuentro de coros. "Era un viaje de ida y vuelta, pero me dijo que la acompañara", recuerda. Mientras mostraba su talento en los escenarios, él buscaba trabajo. Usando su pasaporte estadounidense, entró a una base militar en Múnich, Alemania. Cuando la base cerró, decidió alistarse en la Marina de los Estados Unidos. Así comenzó una carrera de casi tres décadas en ingeniería naval, esquivando las dos Guerras del Golfo y viviendo en California, Islandia, Guam, Virginia y Hawái, con asignaciones en Singapur y Japón. Se jubiló en 2023, a los 60 años, ya con la decisión de regresar al "Jardín de la República".