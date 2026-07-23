El estacionamiento de la Terminal "Bernabé Aráoz" pasará a tener 600 lugares

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Resumen para apurados
- Obras Públicas inició hoy los trabajos en la Terminal Bernabé Aráoz para llevar el estacionamiento a 600 lugares y responder a la alta demanda de vehículos.
- Los trabajos corresponden a la primera etapa del plan de modernización de la estación de ómnibus, cuyo predio supera actualmente los 500 vehículos diarios.
- La ampliación permitirá optimizar la circulación, mejorar el servicio para usuarios de colectivos y modernizar la infraestructura vial de la terminal.
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