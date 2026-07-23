Política

El estacionamiento de la Terminal "Bernabé Aráoz" pasará a tener 600 lugares

El sector del parking supera en la actualidad los 500 vehículos. Comenzó la primera etapa de las obras para la modernización de la estación de ómnibus.

TERMINAL DE ÓMNIBUS. Obra en ejecución en la primera etapa. Foto de PRENSA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
TERMINAL DE ÓMNIBUS. Obra en ejecución en la primera etapa. Foto de PRENSA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Obras Públicas inició hoy los trabajos en la Terminal Bernabé Aráoz para llevar el estacionamiento a 600 lugares y responder a la alta demanda de vehículos.
  • Los trabajos corresponden a la primera etapa del plan de modernización de la estación de ómnibus, cuyo predio supera actualmente los 500 vehículos diarios.
  • La ampliación permitirá optimizar la circulación, mejorar el servicio para usuarios de colectivos y modernizar la infraestructura vial de la terminal.
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