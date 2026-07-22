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Guerra en Medio Oriente: la ofensiva de Estados Unidos contra Irán “no ha terminado”

La presión sobre la economía global aumenta mientras recrudece el conflicto y Teherán impone un cerco en el estrecho de Ormuz.

CRUCE PELIGROSO. El estrecho de Ormuz, de nuevo en el centro de la disputa entre Estados Unidos e Irán.
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Hace 3 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “no ha terminado en absoluto” su campaña contra Irán y advirtió que el próximo objetivo militar podría ser un complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Pickaxe.

“Vamos a golpear esa zona muy pronto, y con mucha fuerza”, dijo Trump, y añadió que normalmente no anunciaría blancos militares, pero que “no hay nada que (los iraníes) puedan hacer al respecto”.

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La presión sobre la economía global aumenta, ya que Irán impone un cerco en el estratégico estrecho de Ormuz y el lunes sus aliados en Yemen, los rebeldes hutíes, afirmaron que quieren bloquear la navegación desde y hacia puertos sauditas en el mar Rojo.

No está claro cómo los rebeldes de Yemen pueden implementar este cerco contra uno de los principales productores mundiales de petróleo, que cuenta con puertos en el mar Rojo para esquivar el bloqueo iraní de Ormuz.

Tras el anuncio, los precios del petróleo alcanzaron el lunes su nivel más alto desde hacía un mes y, aunque el martes bajaron ligeramente, el barril de Brent sigue sobre 90 dólares.

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Trump también amenazó a los rebeldes hutíes y afirmó que si avanzan en el cerco se encargará de ellos. “Ya lo saben, lo hemos hecho antes con los hutíes, y hace tiempo que no sabemos nada de ellos desde que tomamos las medidas que tomamos en su momento”, afirmó.

La protesta de Kuwait

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait anunció que convocó al embajador de Irán para protestar por un ataque contra un petrolero del país en el estrecho de Ormuz que dejó varios heridos. Además, las autoridades acusaron a Teherán de haber atacado por cuarto día consecutivo centrales eléctricas y plantas desalinizadoras de agua y causó incendios en varias instalaciones.

El deterioro de la situación en el estrecho de Ormuz “acentúa la preocupación sobre la seguridad del suministro” de petróleo y “la incertidumbre” sobre las perspectivas del mercado, advirtió el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

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No obstante, celebró la existencia de “factores de amortiguación”, como los “importantes esfuerzos de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos” para suministrar crudo por rutas alternativas, el aumento de las exportaciones de otros productores, y el afán de China por reducir sus importaciones.

Hostilidades en Gaza

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la reciente “intensificación” de los ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza, que causaron al menos 57 muertos entre el 13 y el 20 de julio.

Ayer, 12 palestinos, entre ellos seis miembros de una misma familia -incluidos varios niños-, murieron en ataques en la Franja de Gaza, informaron los equipos de rescate y testigos. Según la Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamas, un bombardeo alcanzó de madrugada la vivienda de la familia Al Masri en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio.

El hospital Al Shifa confirmó haber recibido los cuerpos de las víctimas y varios heridos.

Sobre el terreno, periodistas constataron importantes daños en la vivienda, cuyo techo quedó prácticamente derrumbado y parcialmente calcinado.

Una fuente militar israelí declaró que un ataque “tenía como objetivo a un terrorista de Hamas en esa zona”.

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En el hospital Al Shifa, el cuerpo de una niña pequeña fue colocado en una bolsa mortuoria blanca y alineado junto a otros cadáveres envueltos en gruesas mantas, ante la presencia de sus allegados, algunos de los cuales lloraban en silencio.

“Nos tomó por sorpresa”, declaró Ahmed Al Masri, quien se identificó como un superviviente del bombardeo. “Toda la familia de mi hermano fue eliminada del registro civil: él, su esposa y sus cuatro hijos”, detalló.

La Defensa Civil reportó otras seis personas fallecidas durante el día en el territorio palestino.

El ejército israelí dijo haber realizado “un ataque aéreo” contra “varios terroristas armados que transportaban armas en un vehículo” en el sur de la Franja de Gaza.

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