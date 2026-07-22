Estados Unidos permitirá ingresar sin visa a quienes tengan el formulario ESTA: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Estados Unidos permite el ingreso sin visa a determinados viajeros mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), una autorización que forma parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP). Este beneficio habilita estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.