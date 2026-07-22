Estados Unidos permitirá ingresar sin visa a quienes tengan el formulario ESTA: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos
El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) permite ingresar a Estados Unidos sin tramitar una visa tradicional, pero solo para ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa. Conocé los requisitos y cómo realizar el trámite.
Resumen para apurados
- EE. UU. autoriza el ingreso sin visa hasta por 90 días a ciudadanos de países del Programa de Exención mediante el trámite digital ESTA por motivos de turismo o negocios.
- La solicitud se tramita de forma online abonando una tarifa antes de embarcar. Argentina no integra el programa, por lo cual sus ciudadanos requieren visa salvo doble nacionalidad.
- El mecanismo agiliza el turismo y negocios hacia EE. UU., fijando un precedente de control migratorio estricto que no autoriza extensiones de estadía ni trabajo en el país.
Estados Unidos permite el ingreso sin visa a determinados viajeros mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), una autorización que forma parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP). Este beneficio habilita estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.
Sin embargo, este sistema no está disponible para todos los extranjeros. Solo pueden acceder quienes sean ciudadanos o nacionales de alguno de los países que integran el Programa de Exención de Visa y obtengan la aprobación previa del formulario ESTA.
¿Qué es el formulario ESTA?
El Electronic System for Travel Authorization (ESTA) es un sistema administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que determina si una persona reúne las condiciones para viajar a Estados Unidos sin necesidad de una visa de turismo o negocios.
Es importante remarcar que el ESTA no reemplaza una visa, sino que funciona como una autorización electrónica obligatoria para abordar un vuelo o ingresar al país bajo el Programa de Exención de Visa.
Una vez aprobado, permite ingresar a Estados Unidos por un período máximo de 90 días con fines de:
Turismo.
Negocios.
Tránsito hacia otro destino.
¿Quiénes pueden ingresar a Estados Unidos sin visa?
Podrán viajar sin tramitar una visa estadounidense quienes cumplan con todos estos requisitos:
Ser ciudadano o nacional de un país incluido en el Programa de Exención de Visa.
Contar con una autorización ESTA aprobada.
Viajar por turismo, negocios o tránsito.
Permanecer en Estados Unidos por un máximo de 90 días.
Cumplir con todas las condiciones migratorias exigidas por el programa.
Cabe recordar que Argentina no forma parte actualmente del Programa de Exención de Visa, por lo que los ciudadanos argentinos, salvo que tengan la nacionalidad de un país participante, deben gestionar la visa correspondiente para ingresar a Estados Unidos.
Cómo solicitar el formulario ESTA
La autorización se tramita de manera online y el procedimiento incluye los siguientes pasos:
Completar la solicitud electrónica.
Ingresar los datos personales y del pasaporte.
Informar los detalles del viaje.
Responder las preguntas de seguridad y elegibilidad.
Abonar la tarifa correspondiente.
Esperar la resolución de la solicitud.
Las autoridades estadounidenses recomiendan realizar el trámite con anticipación antes de organizar el viaje, ya que la autorización debe estar aprobada antes del embarque.
¿Cuánto tiempo permite permanecer en Estados Unidos?
Quienes ingresen con una autorización ESTA aprobada podrán permanecer en Estados Unidos hasta 90 días consecutivos. El permiso únicamente habilita viajes por turismo, negocios o tránsito y no autoriza a trabajar ni a extender la estadía más allá del límite previsto por el Programa de Exención de Visa.