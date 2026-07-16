"Si no te gusta, renunciá": el tenso cruce por WhatsApp entre Villarruel y Bullrich tras el triunfo argentino
La victoria de la Selección ante Inglaterra terminó en una batalla virtual entre la Vicepresidenta y la jefa del bloque oficialista. Entre acusaciones de "vender el país" y etiquetas de "casta", la interna libertaria alcanzó su punto de máxima tensión antes de la sesión clave en el Senado.
Resumen para apurados
- Tras el triunfo de la Selección, la vicepresidenta Villarruel y Patricia Bullrich chocaron por WhatsApp al debatir la suspensión de la sesión del Senado por la Ley de Tierras.
- Villarruel pidió postergar el debate acusando al oficialismo de querer vender tierras a extranjeros, a lo que Bullrich respondió defendiendo la ley y exigiéndole la renuncia.
- Este quiebre de la tregua interna en La Libertad Avanza anticipa fuertes tensiones legislativas y evidencia la fractura ideológica entre la vicepresidenta y el Poder Ejecutivo.
Apenas terminada la euforia por el pase de la "Scaloneta" a la final del Mundial, la tregua interna en La Libertad Avanza se hizo añicos. El conflicto estalló cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel le envió un mensaje de WhatsApp a Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, con un pedido tajante: suspender la sesión de hoy.
El argumento de la titular del Senado era el clima de festejo nacional, pero desde el entorno de Bullrich lo interpretaron como una maniobra para dilatar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada hasta después del receso invernal.
"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial? Para vender el país. Nadie querría festejar en el Senado... No votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras", disparó Villarruel en el inicio del intercambio.
La respuesta de Bullrich no se hizo esperar, al marcar la cancha desde el pragmatismo ejecutivo. "Para nosotros cambiar el país es el desafío", dijo.
El choque ideológico por la Ley de Tierras
La discusión escaló rápidamente hacia el contenido de la ley, que busca eliminar restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. Villarruel, con un discurso de corte nacionalista, acusó al sector de Bullrich de no importarle la "integridad territorial" y lanzó una estocada personal al mencionar las polémicas declaraciones de la diputada Sabrina Ajmechet sobre las Islas Malvinas. "¿Y lo cambiás vendiendo tierras? Por eso tu sobrina sale con que las Malvinas no son argentinas", recriminó la Vicepresidenta.
Bullrich defendió el proyecto al asegurar que el objetivo es "desarrollar el país", lo que provocó una réplica feroz de la titular del Senado. "No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer", resaltó.
La exministra de Seguridad cerró filas con la gestión de Javier Milei, al acusar a Villarruel de defender un modelo "populista y pobre", lo que terminó por quebrar cualquier posibilidad de entendimiento.
Insultos personales y el factor Karina Milei
El tramo final del intercambio abandonó la política pública para entrar en el terreno de las descalificaciones personales y la lucha por el poder simbólico.
Ante la acusación de Villarruel de que el Gobierno busca "rifar" el país, Bullrich fue letal. "¡Si no te gusta, renunciá! Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís", insistió.
La Vicepresidenta, lejos de retroceder, le recordó que ella también fue elegida por el voto popular y la tildó de "obsecuente" por su alineación con la Secretaría General de la Presidencia: "Andá a chuparle las medias a Karina".
El cierre del cruce dejó frases que resonarán por mucho tiempo en Balcarce 50. Mientras Villarruel llamó a Bullrich "parásito y casta", la jefa del bloque libertario comparó su propia trayectoria con la del capitán de la Selección: "Los buenos como Messi somos capaces de jugar muchos mundiales".