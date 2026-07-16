"Si no te gusta, renunciá": el tenso cruce por WhatsApp entre Villarruel y Bullrich tras el triunfo argentino

El choque ideológico por la Ley de Tierras

La discusión escaló rápidamente hacia el contenido de la ley, que busca eliminar restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. Villarruel, con un discurso de corte nacionalista, acusó al sector de Bullrich de no importarle la "integridad territorial" y lanzó una estocada personal al mencionar las polémicas declaraciones de la diputada Sabrina Ajmechet sobre las Islas Malvinas. "¿Y lo cambiás vendiendo tierras? Por eso tu sobrina sale con que las Malvinas no son argentinas", recriminó la Vicepresidenta.