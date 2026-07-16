Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección
Resumen para apurados
- Futbolistas argentinos exhibieron una bandera de Malvinas tras vencer a Inglaterra en Atlanta por el Mundial, lo que violó reglas de FIFA y podría causar sanciones a la AFA.
- El estandarte ingresó al campo pese a la prohibición de FIFA sobre mensajes políticos. Existen antecedentes de sanciones económicas similares, como a jugadores suizos en 2018.
- Se prevé que la AFA reciba una advertencia o multa económica tras el Mundial. Una sanción deportiva es improbable, por lo que no afectará la final del domingo ante España.
La épica remontada de la Selección Argentina frente a Inglaterra, que le dio el pase a la final del Mundial por segunda edición consecutiva, dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. En plena celebración sobre el césped del Atlanta Stadium, varios futbolistas exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", gesto que fue celebrado por gran parte de los argentinos, pero que también podría derivar en una investigación disciplinaria por parte de la FIFA.
La escena cobró mayor relevancia porque, apenas un día antes del encuentro, la FIFA había resuelto junto con las autoridades del operativo de seguridad que no se permitiría el ingreso al estadio de banderas, camisetas u otros elementos con referencias a las Islas Malvinas. Hasta el momento, no trascendió cómo ese estandarte logró superar los controles y llegar al campo de juego.
El motivo de una eventual sanción está contemplado en el Código Disciplinario de la FIFA. El organismo prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político, ideológico o religioso durante las competencias organizadas bajo su órbita. Cuando se produce una situación de estas características, la Comisión Disciplinaria suele abrir un expediente, analizar el contexto y luego determinar si corresponde aplicar alguna medida.
En caso de avanzar con una investigación, la AFA podría recibir desde una advertencia formal hasta una multa económica. También podrían ser alcanzados por sanciones individuales los futbolistas que participaron de la exhibición de la bandera. Una sanción deportiva, como una suspensión, aparece como una posibilidad poco probable y generalmente queda reservada para infracciones de mayor gravedad o para casos reincidentes.
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 15, 2026
Por la bandera durante los festejos de los jugadores argentinos tras la victoria ante Inglaterrapic.twitter.com/APSNDkaR2T
Los antecedentes
No sería la primera vez que la FIFA analiza un gesto con connotaciones políticas durante un Mundial. El antecedente más recordado ocurrió en Rusia 2018, cuando los futbolistas suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles frente a Serbia haciendo con las manos el águila bicéfala, símbolo de la bandera de Albania y estrechamente vinculado al conflicto entre Serbia y Kosovo.
La Federación Serbia denunció el hecho por considerarlo una provocación. Tras analizar el caso, la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió multar a Xhaka y Shaqiri con 10.000 francos suizos cada uno, mientras que el capitán Stephan Lichtsteiner recibió una sanción de 5.000 francos por haber repetido el gesto.
En el actual Mundial también se registró un episodio similar. El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, ingresó al campo de juego con una bandera de Palestina luego de la victoria de su selección frente a Australia en los dieciseisavos de final. Aunque la imagen generó una fuerte repercusión internacional, hasta ahora la FIFA no anunció ninguna sanción por ese hecho.
¿Puede haber una resolución antes de la final?
Con la final entre Argentina y España prevista para el domingo a las 16, resulta poco probable que la Comisión Disciplinaria emita un fallo antes del partido decisivo. Si finalmente decide abrir una investigación, el organismo podría expedirse una vez concluido el Mundial.