Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

La épica remontada de la Selección Argentina frente a Inglaterra, que le dio el pase a la final del Mundial por segunda edición consecutiva, dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. En plena celebración sobre el césped del Atlanta Stadium, varios futbolistas exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", gesto que fue celebrado por gran parte de los argentinos, pero que también podría derivar en una investigación disciplinaria por parte de la FIFA.