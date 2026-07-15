Opinión› PARECERES Argentina y México: duele la enemistad que crece Francisco De Rosa - Presidente de Meta Tucumán Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL El problema es cuando el algoritmo convierte una rivalidad deportiva en desprecio entre pueblos 15 Julio 2026 Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánMercedes SosaMéxicoArgentina Tamaño texto Comentarios Lo más popular El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente" Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700 Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros Ranking notas premium Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos? La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus