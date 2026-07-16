¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

Lautaro Martínez volvió a escribir una página inolvidable con la camiseta de la Selección Argentina. El delantero convirtió el gol de la victoria frente a Inglaterra y fue decisivo para que el equipo sellara su clasificación a la final del Mundial 2026. Tras el épico triunfo, el futbolista contó una anécdota con su papá que emocionó a todos. "La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol", dijo entre lágrimas.