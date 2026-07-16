¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra
Lautaro Martínez fue el héroe de la Selección Argentina ante Inglaterra, pero detrás de su carrera hay una historia familiar marcada por el fútbol. Quién es su padre, cómo fueron sus primeros años y el legado que recibió.
Resumen para apurados
- Lautaro Martínez clasificó a Argentina a la final del Mundial 2026 al marcar el gol del triunfo ante Inglaterra, destacando el legado futbolístico de su padre Mario.
- Criado en Bahía Blanca, Lautaro proviene de una familia futbolera: su padre Mario fue profesional, su abuelo fue árbitro y su abuela fue una destacada goleadora local.
- Este histórico gol consolida a Martínez como referente de la Selección de cara a la final del Mundial 2026 y revaloriza el rol del entorno familiar en el éxito deportivo.
Lautaro Martínez volvió a escribir una página inolvidable con la camiseta de la Selección Argentina. El delantero convirtió el gol de la victoria frente a Inglaterra y fue decisivo para que el equipo sellara su clasificación a la final del Mundial 2026. Tras el épico triunfo, el futbolista contó una anécdota con su papá que emocionó a todos. "La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol", dijo entre lágrimas.
Detrás del presente del atacante del Inter de Milán hay una historia marcada por el fútbol desde hace varias generaciones. Su padre fue futbolista profesional, sus abuelos también estuvieron ligados a la pelota y su crecimiento estuvo acompañado por una familia que hizo del deporte una forma de vida.
Mario Martínez, el padre de Lautaro que le transmitió la pasión por el fútbol
La historia de Lautaro Martínez con el fútbol comenzó mucho antes de su debut profesional. Su padre, Mario Martínez, desarrolló una carrera como futbolista y fue quien despertó en sus hijos el amor por la pelota.
Nacido en Punta Alta y criado en Bahía Blanca, Mario empezó jugando en torneos barriales hasta que fue descubierto por un captador y llegó a Villa Mitre. Allí se desempeñó como defensor, debutó muy joven en Primera División y luego continuó su carrera en distintos clubes, donde consiguió ascensos y se ganó el reconocimiento de sus compañeros e hinchas.
En una entrevista con Infobae, recordó con orgullo el recorrido que construyó junto a su familia: aseguró que siempre luchó por sus objetivos y que el acompañamiento de sus seres queridos fue clave durante toda su carrera deportiva.
Una tradición futbolera que comenzó con los abuelos
La pasión por el fútbol no empezó con Mario Martínez. También los abuelos de Lautaro dejaron su huella en el deporte. Su abuelo, Mario Oscar, fue futbolista y más tarde continuó vinculado a las canchas como árbitro. Por su parte, su abuela Luisa era reconocida en Bahía Blanca por destacarse como goleadora en una época en la que muy pocas mujeres practicaban fútbol.
Con el paso de los años, esa tradición familiar se trasladó a la siguiente generación y terminó consolidándose con Lautaro, quien convirtió ese legado en una exitosa carrera internacional.
La infancia de Lautaro entre vestuarios y canchas
Desde muy chico, Lautaro acompañó a su padre a entrenamientos y partidos. Ese contacto permanente con el ambiente futbolístico despertó su interés por el deporte y le permitió conocer desde adentro la rutina de un jugador profesional.
Junto a su hermano Alan comenzó a jugar en escuelitas de fútbol de Bahía Blanca, Punta Alta y Olavarría. Mientras Alan eligió desempeñarse como defensor, Lautaro mostró rápidamente condiciones como delantero gracias a su potencia, su capacidad para jugar con ambas piernas y su facilidad para convertir goles.
En aquellos años, incluso, recibió un apodo que lo acompañó durante su infancia: "Caniggia", por su parecido físico con el histórico delantero de la Selección Argentina.
El apoyo familiar en cada paso de su carrera
La familia Martínez estuvo presente en cada etapa de la formación del delantero. Sus padres, abuelos y hermanos acompañaron los entrenamientos, los torneos infantiles y las decisiones más importantes de su carrera.
Su madre, Karina, también cumplió un rol fundamental durante esos años, acompañándolo en las jornadas de fútbol y sosteniendo el esfuerzo cotidiano que demandaba su crecimiento deportivo.
Ese respaldo fue clave cuando Lautaro dejó Bahía Blanca para incorporarse a la pensión de Racing, donde comenzó a dar los primeros pasos hacia el profesionalismo. Más tarde llegarían su debut en Primera División, el salto al Inter de Milán y su consolidación como una de las principales figuras de la Selección Argentina.
Hoy, después de marcar el gol que clasificó a la Albiceleste a una nueva final del Mundial, la historia de Lautaro Martínez también refleja el legado de una familia que hizo del fútbol una pasión transmitida de generación en generación.