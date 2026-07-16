Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Desde el bando argentino, la postura fue emocional. Leandro Paredes, consultado sobre la bandera en zona mixta, fue contundente: “Siempre serán argentinas”. El mediocampista reconoció que, aunque el cuerpo técnico intentó desmarcar el partido de la política, para el plantel era imposible ignorar el peso histórico: “Jugábamos por nuestro pueblo. Somos conscientes de que es una parte triste de nuestra historia y duele. Queríamos transmitir que era solo fútbol, pero en el fondo sabíamos que no era así”, aseguró.