Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Resumen para apurados
- Argentina venció a Inglaterra en Atlanta por el Mundial 2026, pero la FIFA evalúa sancionarla porque el jugador Lo Celso exhibió una bandera sobre la soberanía de Malvinas.
- Pese a los controles de seguridad en Atlanta, el plantel festejó con el cartel prohibido por FIFA. La prensa británica repudió el gesto y exige la aplicación del reglamento.
- La AFA se expone a multas económicas de la FIFA. El caso reaviva la tensión geopolítica entre ambos países y el debate sobre la neutralidad política en eventos deportivos.
La Selección Argentina selló su pase a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra por 2 a 1 en un encuentro de altísima tensión. El Mercedes Benz Stadium de Atlanta fue el epicentro de un operativo de seguridad sin precedentes que involucró al FBI, la policía local y la DEA, diseñado específicamente para evitar incidentes dada la rivalidad histórica entre ambos países.
A pesar de que la FIFA había prohibido estrictamente el ingreso de banderas o consignas referidas a las Islas Malvinas -realizando cacheos exhaustivos a los aficionados en los accesos-, la restricción no detuvo a la delegación argentina. Tras el pitazo final, el mediocampista Giovani Lo Celso desplegó un telón con la leyenda: “Las Malvinas son argentinas”, un gesto que encendió la polémica inmediata en el ámbito internacional.
El reglamento: ¿a qué sanciones se enfrenta la Selección?
La normativa de la FIFA es taxativa respecto a la neutralidad política. Según el "Artículo 4 de las Reglas de Juego de la IFAB" (organismo que rige las leyes del fútbol), el equipamiento y los accesorios de los jugadores no deben contener lemas, imágenes o declaraciones de carácter político, religioso o personal.
Además, el "Código de Conducta para los Estadios" prohíbe explícitamente cualquier material que la FIFA considere "de naturaleza política u ofensiva". Según reportó "The New York Times", aunque el reglamento establece que los jugadores o la federación pueden ser sancionados, no especifica una pena concreta para este caso.
Históricamente, este tipo de infracciones se resuelven con multas económicas aplicadas a la federación nacional -en este caso, la AFA-. La decisión final dependerá del informe del comisario del partido y de si la comisión disciplinaria de la FIFA considera el acto como una provocación deliberada o una falta grave al código ético.
La indignación británica y el sentimiento del plantel
La reacción de la prensa inglesa fue inmediata y punzante. El portal "The Sun" tituló “Arrogancia argentina”, al calificar de "indignante" la celebración. Por su parte, el "Daily Mail" resaltó que el incidente será denunciado ante las autoridades pertinentes, al recordar que la prohibición de símbolos políticos buscaba precisamente evitar este escenario.
Desde el bando argentino, la postura fue emocional. Leandro Paredes, consultado sobre la bandera en zona mixta, fue contundente: “Siempre serán argentinas”. El mediocampista reconoció que, aunque el cuerpo técnico intentó desmarcar el partido de la política, para el plantel era imposible ignorar el peso histórico: “Jugábamos por nuestro pueblo. Somos conscientes de que es una parte triste de nuestra historia y duele. Queríamos transmitir que era solo fútbol, pero en el fondo sabíamos que no era así”, aseguró.