Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Candelaria Hernández y Patricio Char representan a tres denunciantes. “Podemos decir que el modus operandi siempre fue el mismo. Ganándose la confianza de las personas, Ovejero prometía acuerdos que nunca cumplía. Hasta enviaba videos de cargamentos de azúcar que nunca aparecían. Evidentemente, su estrategia es trasladar el caso al ámbito civil y presentarlo como un incumplimiento contractual, cuando en realidad estamos ante una estafa”, indicaron. “Siempre ocurre algo similar con este tipo de personas, pero en este caso fue más allá, porque incluso pidió ser sobreseído. Sin embargo, una jueza rechazó ese planteo al considerar que todavía había mucho por investigar”, explicó Hernández. “No tengo dudas de que en los próximos días se presentarán nuevas denuncias, ya que todavía hay muchas personas que siguen creyendo que les devolverá el dinero que le entregaron”, concluyó la abogada.