Seguridad

El caso de la estafa con azúcar se deriva a la Justicia Federal por sospechas de lavado y evasión

El representante del Ministerio Público llegó a esa conclusión después de escuchar a las víctimas, analizar la documentación presentada por los denunciantes y estudiar los informes requeridos a distintos organismos.

Los tribunales federales
Los tribunales federales
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

Después de más de seis meses de investigación, el fiscal Diego López Ávila entendió que estaba ante un caso mucho más complejo que una posible estafa. Consideró que podrían haberse cometido otros delitos, como intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y evasión tributaria.

El representante del Ministerio Público llegó a esa conclusión después de escuchar a las víctimas, analizar la documentación presentada por los denunciantes y estudiar los informes requeridos a distintos organismos.

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

López Ávila presentó un escrito ante el Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital solicitando la declaración de incompetencia. El juez Guido Cattaneo fue el encargado de hacer lugar al planteo.

“Se advierte que en los hechos investigados se habría desplegado un esquema sistemático y habitual de captación de fondos de terceros. Estas conductas, consistentes en recibir dinero del público bajo promesas de rentabilidad fija, entregando pagarés, cheques y reconocimientos de deuda, configuran, prima facie, una operatoria de intermediación financiera no autorizada. Dicha figura protege, eminentemente, la exclusividad estatal en la captación del ahorro público y el orden económico y financiero a nivel nacional”, fundamentó el magistrado.

Cattaneo explicó además que durante la investigación surgieron indicios de que Diego Ovejero habría creado las firmas Food Trading Dos SAS, El Marqués SAS y Bellamar Estancias para canalizar los más de $740 millones que, según la denuncia, recibió de nueve inversores.

“El despliegue de distintas estructuras societarias y el manejo de fondos sin registración ni documentación respaldatoria constituyen indicios de posibles maniobras de lavado de activos y evasión tributaria en perjuicio de la Hacienda Pública Nacional”, razonó en la resolución.

Presunta estafa piramidal: las respuestas a las dudas que surgen del caso Lebron

Presunta estafa piramidal: las respuestas a las dudas que surgen del caso Lebron

“Consecuentemente, la lesión patrimonial denunciada no se agota en el mero perjuicio individual de los inversores, sino que afecta directamente el orden económico y financiero nacional, razón por la cual la competencia federal resulta manifiesta”, concluyó.

Un punto clave

“La remisión al fuero federal marca un punto de inflexión. Ahora corresponde determinar si existió un sistema organizado de captación de fondos y quiénes participaron en él”, explicó Ariel Lezcano, abogado que representa a uno de los denunciantes.

El profesional, en una entrevista con LA GACETA, agregó: “Nuestro compromiso es impulsar la investigación hasta las últimas consecuencias para que se establezcan todas las responsabilidades y las víctimas puedan obtener justicia y la reparación integral del daño sufrido”.

Aún queda un largo camino procesal por recorrer. Los funcionarios de la Justicia Federal deberán resolver si son competentes para investigar la totalidad del caso o sólo una parte. Si rechazan la competencia, la cuestión deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, ese trámite podría demandar meses e incluso años.

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Más allá de quién continúe con la investigación, el expediente deberá profundizarse porque todavía quedan varios interrogantes por responder. Entre ellos:

-El origen y destino de los fondos captados por Ovejero.

-El funcionamiento de las sociedades comerciales involucradas.

-Los movimientos bancarios y financieros realizados por el denunciado.

-La eventual existencia de una estructura organizada.

-La posible participación de otras personas.

-La trazabilidad patrimonial de bienes y activos.

Temas TucumánDiego López Ávila
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
1

El futuro del país se define en las aulas

2

Cartas de lectores: Estado de bienestar

3

Cartas de lectores: Educar no es un gasto

4

Cartas de lectores: Ministerio de Educación

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán
5

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

Ranking notas premium
Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
1

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

Vacaciones de invierno: la pieza más antigua del museo Nicolás Avellaneda tiene una historia de película
2

Vacaciones de invierno: la pieza más antigua del museo Nicolás Avellaneda tiene una historia de película

Las tensiones de una semana de emociones
3

Las tensiones de una semana de emociones

Argentina y México: duele la enemistad que crece
4

Argentina y México: duele la enemistad que crece

Recuerdos fotográficos: cuando el cierre del bar El Bocha dejó un vacío en la ciudad
5

Recuerdos fotográficos: cuando el cierre del bar El Bocha dejó un vacío en la ciudad

Más Noticias
Las tensiones de una semana de emociones

Las tensiones de una semana de emociones

“¿Realmente somos libres?”: la pregunta de una joven en un museo de Atlanta que obliga a mirar de frente la segregación racial

“¿Realmente somos libres?”: la pregunta de una joven en un museo de Atlanta que obliga a mirar de frente la segregación racial

Así fue la presentación de Metal Lavender, la nueva fragancia de Matiere Premiere en Édition Privée

Así fue la presentación de Metal Lavender, la nueva fragancia de Matiere Premiere en Édition Privée

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

UNT: la Junta Electoral trabaja en el nuevo cronograma, pero la Asamblea sigue sin fecha

UNT: la Junta Electoral trabaja en el nuevo cronograma, pero la Asamblea sigue sin fecha

Recuerdos fotográficos: el título que ganó Central Norte hace poco más de 100 años

Recuerdos fotográficos: el título que ganó Central Norte hace poco más de 100 años

Detenidos y deportados, la pesadilla de los “soñadores” en Estados Unidos

Detenidos y deportados, la pesadilla de los “soñadores” en Estados Unidos

Un conductor atropella y mata a seis personas en Chile

Un conductor atropella y mata a seis personas en Chile

Comentarios