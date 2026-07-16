El oficialismo reactiva el Senado con el debate sobre propiedad privada

En la víspera del receso invernal, La Libertad Avanza (LLA) apuesta a destrabar la parálisis legislativa en el Senado con una jugada estratégica: la sanción del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la sesión convocada para este jueves al mediodía. Con esta iniciativa, el oficialismo busca recuperar la iniciativa parlamentaria en el Congreso, en momentos en que las negociaciones con los bloques dialoguistas por la reforma electoral —especialmente la eliminación de las PASO y la incorporación de colectoras en la Boleta Única de Papel (BUP)— se encuentran empantanadas.
El temario que se debatirá en el recinto fue consensuado en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, junto a la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y los jefes de las demás bancadas. Además del debate principal sobre la propiedad privada, la orden del día incluye el tratamiento de ascensos del personal de la Cancillería y pliegos pendientes de integrantes del Poder Judicial.
Puntos claves
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada introduce reformas clave en la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego, destacándose la incorporación de los denominados “desalojos exprés”. De aprobarse esta modificación al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces estarán facultados para ordenar la restitución inmediata de un inmueble usurpado en un plazo de 72 horas, siempre que el propietario acredite la titularidad mediante prueba documental y preste caución juratoria. El proyecto también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite, mediante prueba documental, la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.
Asimismo, el texto final debió incorporar cambios para sumar el apoyo de la oposición dialoguista, limitando la extranjerización irrestricta de tierras rurales al exigir un doble aval (provincial y nacional) para la adquisición de inmuebles en zonas de frontera.
De cara al futuro, el compromiso de los bloques para garantizar el quórum de este jueves permitió definir también la hoja de ruta parlamentaria para después del receso invernal. En ese sentido, los presidentes de bancada acordaron convocar a una nueva sesión para el próximo 6 de agosto, fecha en la que se debatirá el proyecto de ley Hojarasca. Esta iniciativa, diseñada y promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y apunta a la derogación de un paquete de leyes consideradas obsoletas.
Día sin agenda
Mientras el oficialismo afina su estrategia en la Cámara alta, el presidente Javier Milei optó por una jornada sin actividades oficiales fuera de la residencia oficial. El mandatario permaneció ayer en la Quinta de Olivos con una agenda despejada de compromisos públicos, concentrando su atención de la tarde en el plano deportivo, donde siguió por televisión el trascendental partido que la Selección Argentina, en el marco de la Copa Mundial de fútbol que se desarrolla en los Estados Unidos.
Desde Balcarce 50 confirmaron que el jefe de Estado mantendrá su agenda recluida y que la decisión de no trasladarse al país norteamericano es definitiva. De hecho, los voces gubernamentales reiteraron que, aun en el caso de que el conjunto nacional consiga un triunfo que le asegure un lugar en el partido definitorio del campeonato, el Presidente ya ha resuelto no viajar a Nueva Jersey para presenciar la final del certamen, priorizando el monitoreo de la gestión interna desde Buenos Aires.