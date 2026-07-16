El oficialismo reactiva el Senado con el debate sobre propiedad privada

Puntos claves

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada introduce reformas clave en la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego, destacándose la incorporación de los denominados “desalojos exprés”. De aprobarse esta modificación al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los jueces estarán facultados para ordenar la restitución inmediata de un inmueble usurpado en un plazo de 72 horas, siempre que el propietario acredite la titularidad mediante prueba documental y preste caución juratoria. El proyecto también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite, mediante prueba documental, la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.