Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa de más de $740 millones

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán investiga al abogado Diego Ovejero tras ser denunciado por nueve personas por una presunta estafa con azúcar que supera los 740 millones de pesos.
- Tras ser denunciado, Ovejero sufrió escraches públicos en Yerba Buena y redes sociales. Se lo acusa de realizar maniobras financieras ilícitas vinculadas al comercio de azúcar.
- El avance de la causa penal podría derivar en medidas cautelares contra el acusado y sentar un precedente sobre el control de transacciones comerciales en el sector azucarero.
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