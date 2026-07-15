Seguridad

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa de más de $740 millones

Se conocieron más detalles sobre las maniobras que habría realizado. En las últimas semanas sufrió una campaña de escrache en las redes sociales y Yerba Buena.

EL SOSPECHOSO. Diego Ovejero fue denunciado por nueve personas por estafas.
EL SOSPECHOSO. Diego Ovejero fue denunciado por nueve personas por estafas.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán investiga al abogado Diego Ovejero tras ser denunciado por nueve personas por una presunta estafa con azúcar que supera los 740 millones de pesos.
  • Tras ser denunciado, Ovejero sufrió escraches públicos en Yerba Buena y redes sociales. Se lo acusa de realizar maniobras financieras ilícitas vinculadas al comercio de azúcar.
  • El avance de la causa penal podría derivar en medidas cautelares contra el acusado y sentar un precedente sobre el control de transacciones comerciales en el sector azucarero.
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