Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

La histórica clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, luego de vencer a Inglaterra en un emocionante partido jugado en Atlanta, dejó una perlita que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En medio de la euforia por el triunfo, todas las miradas se desviaron hacia un curioso objeto olvidado en el campo de juego: la botella de agua de Jordan Pickford, con los “machetes” de los penales que podrían patear los jugadores argentinos.