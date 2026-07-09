Política

Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Sin saludar a Milei y sin aplaudir su discurso, la vicepresidenta participó de la vigilia en la Casa Histórica. Pidió apuntalar al sector productivo.

SE SENTÓ EN PRIMERA FILA. La vicepresidenta Victoria Villarruel participó del acto patrio en la Casa Histórica. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ
SE SENTÓ EN PRIMERA FILA. La vicepresidenta Victoria Villarruel participó del acto patrio en la Casa Histórica. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Sin la comitiva presidencial y en avión de línea, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó a Tucumán a las 22.20 para participar de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Durante la vigilia en la Casa Histórica, la titular del Senado mantuvo distancia del presidente Javier Milei y, de hecho, no hubo saludo entre ellos. Villarruel continuará hoy con su agenda en la provincia.

La vicepresidenta arribó a la “Cuna de la Independencia” sola y así se mostró durante la vigilia en la Casa Histórica. Villarruel no participó del recorrido protocolar por el interior del museo junto a Milei, el gobernador Osvaldo Jaldo y los miembros del gabinete presidencial; y durante el acto se sentó en primera fila, pero alejada de los funcionarios nacionales Karina Milei (secretaria General de la Presidencia), Luis Caputo (ministro de Economía) y Diego Santilli (jefe de Gabinete de Ministros).

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Al finalizar el acto y tras haber escuchado el discurso del líder de La Libertad Avanza (LLA), Villarruel demostró, una vez más, la tensión interna que existe entre el binomio presidencial. “El Presidente hizo su interpretación de los dos años y medio de gobierno, yo lo respeto. Pero creo que es un día para festejar los 210 años de nuestra independencia, en un país que aún tiene muchas cosas por trabajar”, lanzó.

La vicepresidenta confirmó que no hubo cordialidades entre ellos. “Nos saludamos con el nuevo jefe de Gabinete, nada más”, aseveró.

Asimismo, la presidenta de la Cámara Alta enumeró las necesidades que tiene hoy el país. “Hay muchas carencias que los argentinos padecen desde hace años y en eso debemos hacer hincapié. Debemos generar trabajo, no dejar que las industrias mueran, darle a cada sector productivo la importancia que tiene”, remarcó.

Antes de despedirse de los presentes, congregados en la Casa Histórica tras el acto por la Independencia, Villarruel habló sobre su futuro político. “(Voy a) servir a la Argentina, donde sea que me encuentre. Hoy por hoy no lo pienso; pienso en cumplir con mi deber en un momento histórico importante”, cerró.

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En la ceremonia, Villarruel fue ubicada en primera fila, al lado de las senadoras nacionales Beatríz Ávila y Sandra Mendoza, y en la transmisión oficial emitida por la Presidencia fue mostrada únicamente de espaldas. Como hizo en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, la vicepresidenta no aplaudió el discurso de Milei.

PROTOCOLO. La vicepresidenta fue recibida por el vicegobernador Acevedo. Información Pública PROTOCOLO. La vicepresidenta fue recibida por el vicegobernador Acevedo. Información Pública

Un día antes de tener que reencontrarse con el Presidente en Tucumán, Villarruel compartió en LA GACETA una columna titulada “Conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio” en la que remarcó, entre otras cosas, que “la libertad no es una abstracción”, y que “difícilmente podamos hablar de una verdadera libertad si nuestra agenda legislativa se limita a subordinar el diseño de nuestro marco jurídico a normativas o intereses foráneos”. Allí también deslizó que los próceres “no buscaron enriquecerse en la función pública, sino darlo todo por amor a la patria”.

La llegada

La vicepresidenta viajó en el vuelo de Aerolíneas Argentinas 1.484. El avión salió demorado: debía despegar a las 18.35, pero fue reprogramado para pasadas las 20 y acabó aterrizando en Tucumán a las 22.20.

En el suelo tucumano esperaba para recibirla el vicegobernador Miguel Acevedo, que había llegado al aeropuerto “Benjamín Matienzo” a las 21.50. Fue el único representante local designado para darle la bienvenida a ella y al Presidente de la Nación. Ministros, en tanto, participaron de la llegada de gobernadores y funcionarios provinciales.

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En el mismo horario en el que arribó Villarruel a la provincia, se presentó en la terminal de aviones el titular de LLA Tucumán, Lisandro Catalán, aunque aclaró que su misión era especialmente atender a Milei en su llegada. “Es un honor tenerlo nuevamente al Presidente en Tucumán para la vigilia del 9 de julio. Estoy con mucha expectativa y seguramente va a dar un mensaje para la Argentina que se viene”, señaló el ex ministro del Interior de la Nación.

Agenda de hoy

Tras haber participado de la vigilia patria en la Casa Histórica, se confirmó que Villarruel permanecerá en Tucumán durante la jornada de hoy. La vicepresidenta acompañará el solemne Tedeum en la iglesia Catedral, programado para las 11, y también participará del desfile cívico militar que se desarrollará a partir de las 12 en el parque 9 de Julio (avenida Soldati, esquina Haití).

El año pasado, la vicepresidenta llegó a Tucumán el 9 de Julio por la mañana y recorrió la Casa Histórica. Milei había suspendido su viaje por inclemencias del clima.

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