Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Un día antes de tener que reencontrarse con el Presidente en Tucumán, Villarruel compartió en LA GACETA una columna titulada “Conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio” en la que remarcó, entre otras cosas, que “la libertad no es una abstracción”, y que “difícilmente podamos hablar de una verdadera libertad si nuestra agenda legislativa se limita a subordinar el diseño de nuestro marco jurídico a normativas o intereses foráneos”. Allí también deslizó que los próceres “no buscaron enriquecerse en la función pública, sino darlo todo por amor a la patria”.