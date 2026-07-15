Política

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia

El máximo tribunal tucumano hizo lugar parcialmente a los recursos de casación presentados por las defensas del ex intendente de Tafí del Valle y otros condenados por hechos de corrupción.

Los jueces de la Corte tucumana absolvieron a Yapura Astorga (foto) del delito de enriquecimiento. ARCHIVO
Los jueces de la Corte tucumana absolvieron a Yapura Astorga (foto) del delito de enriquecimiento. ARCHIVO
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte de Tucumán modificó la condena del exintendente Yapura Astorga tras absolverlo por enriquecimiento ilícito y ordenó dictar un nuevo fallo con menores penas.
  • El tribunal admitió parcialmente recursos de casación, determinando que el delito de negociación incompatible quedó subsumido en el de fraude a la administración pública.
  • Una nueva conformación de la Cámara Penal fijará la nueva pena respetando la prohibición de agravar la situación del condenado, lo que sentará jurisprudencia en la provincia.
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