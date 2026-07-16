Mundial 2026

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

El mediocampista de la Selección Argentina sorprendió al festejar con el Topo Gigio tras convertir frente a Inglaterra. La historia detrás de un gesto que popularizaron Juan Román Riquelme y Lionel Messi.

Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras convertir ante Inglaterra
Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras convertir ante Inglaterra
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Enzo Fernández empató de forma agónica ante Inglaterra para clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026 y festejó con el Topo Gigio para responder a las críticas.
  • El volante venía siendo cuestionado por su nivel. Emuló el gesto nacido con Riquelme en 2001 y usado por Messi en 2022, que simboliza rebeldía y respuesta a los detractores.
  • Este festejo viral consolida a Fernández como figura clave hacia la final del Mundial y revalida un icónico símbolo de redención y rebeldía en el fútbol argentino.
Resumen generado con IA

Enzo Fernández fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. El mediocampista marcó el agónico empate 1-1 frente a Inglaterra a los 86 minutos y, tras convertir, sorprendió con una celebración que rápidamente se volvió viral: el clásico gesto del Topo Gigio.

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Las manos detrás de las orejas despertaron la curiosidad de miles de hinchas, ya que se trata de un festejo con una fuerte carga simbólica en el fútbol argentino y que, a lo largo de los años, fue utilizado por figuras como Juan Román Riquelme y Lionel Messi.

¿Qué significa el Topo Gigio que hizo Enzo Fernández?

El gesto consiste en colocar las manos abiertas detrás de las orejas, como invitando al público a hablar más fuerte o a escuchar. Aunque hoy está estrechamente vinculado al fútbol, su origen está lejos de las canchas.

El nombre proviene del Topo Gigio, un popular personaje infantil creado en 1958 por la artista italiana María Perego. El ratón alcanzó gran fama en América Latina durante las décadas de 1980 y 1990, convirtiéndose en un ícono de la televisión para chicos.

Sin embargo, el significado del gesto cambió por completo cuando llegó al fútbol.

El origen futbolero del Topo Gigio

La celebración quedó marcada para siempre el 8 de abril de 2001, durante un Superclásico entre Boca y River. Ese día, Juan Román Riquelme convirtió un gol y realizó el gesto mirando hacia el palco donde se encontraba Mauricio Macri, entonces presidente de Boca. 

En medio de un conflicto con la dirigencia por cuestiones contractuales, la imagen fue interpretada como un desafío y una respuesta a las críticas, aunque el propio Riquelme ironizó después al asegurar que el festejo había sido para su hija, fanática del personaje.

Desde entonces, el Topo Gigio pasó a representar una forma de contestar a los cuestionamientos o de enviar un mensaje a quienes dudan del jugador.

Por qué el gesto de Enzo Fernández llamó la atención

La celebración de Enzo Fernández no pasó inadvertida por el contexto en el que ocurrió. El volante del Chelsea venía siendo cuestionado por parte de los hinchas y de algunos analistas debido a su rendimiento durante el Mundial 2026.

Después de marcar un gol decisivo frente a Inglaterra, el mediocampista eligió responder con un gesto que históricamente simboliza rebeldía, desafío o una contestación hacia los críticos.

No es la primera vez que una figura de la Selección Argentina recurre a esta celebración. Lionel Messi también la utilizó durante el Mundial de Qatar frente a Países Bajos, en un recordado cruce con el entonces entrenador neerlandés Louis van Gaal.

Por eso, cada vez que un futbolista realiza el Topo Gigio, el gesto trasciende el festejo del gol y se convierte en un mensaje cargado de significado. En el caso de Enzo Fernández, su celebración volvió a poner en primer plano uno de los símbolos más recordados de la historia del fútbol argentino.

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