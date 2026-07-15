Política

"No era un partido más": el mensaje de Victoria Villarruel tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

La vicepresidenta compartió un video con imágenes de soldados argentinos durante el conflicto de 1982 y reafirmó el vínculo entre el partido frente a Inglaterra y el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, celebró en redes sociales el triunfo de la Selección ante Inglaterra el miércoles, vinculándolo al reclamo por Malvinas.
  • La funcionaria publicó un video de soldados de la Guerra de 1982, tras haber generado controversia previamente al calificar a los británicos de 'piratas usurpadores'.
  • Este gesto refuerza la postura soberanista del gobierno en ámbitos no políticos, lo que podría generar repercusiones en las relaciones diplomáticas bilaterales a futuro.
Resumen generado con IA

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, celebró este miércoles el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra y aseguró que "no era un partido más". A través de sus redes sociales, la titular del Senado publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado por un video con imágenes de soldados argentinos durante el conflicto de 1982 y aseguró que el encuentro "no era un partido más".

"¡Argentina finalista del mundo! Gracias, Enzo; gracias, Lautaro; gracias, Selección argentina por darnos una alegría más. ¡No era un partido más!", escribió en X.

El video con imágenes de la Guerra de Malvinas

La publicación estuvo acompañada por un video que muestra imágenes de militares argentinos durante la Guerra de Malvinas. En la grabación se observa a soldados marchando y realizando gestos desafiantes frente a la cámara, una elección que refuerza el vínculo simbólico que la vicepresidenta viene estableciendo entre el partido frente a Inglaterra y el histórico reclamo argentino por la soberanía de las islas.

El mensaje fue difundido pocos minutos después de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 y volvió a instalar una comparación que Villarruel ya había expresado antes del encuentro.

El mensaje de la previa que generó repercusiones

La publicación llegó apenas un día después de otro mensaje que había generado repercusiones políticas y diplomáticas. En la previa del partido, la vicepresidenta calificó a los británicos como "piratas usurpadores" e "invasores" y sostuvo que el enfrentamiento con Inglaterra iba más allá de lo deportivo.

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío. Contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", había escrito la noche del martes.

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