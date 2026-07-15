"No era un partido más": el mensaje de Victoria Villarruel tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, celebró este miércoles el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra y aseguró que "no era un partido más". A través de sus redes sociales, la titular del Senado publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado por un video con imágenes de soldados argentinos durante el conflicto de 1982 y aseguró que el encuentro "no era un partido más".