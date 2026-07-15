Villarruel desafió la línea oficial y calentó la previa ante Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores”

Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel desafió la línea oficial en redes al calificar a Inglaterra de 'piratas usurpadores' antes de la semifinal del Mundial 2026 en Argentina.
- La tensión creció tras la prohibición del Ministerio de Seguridad de ingresar al estadio con banderas de Malvinas para evitar sanciones, lo que desató fuertes críticas opositoras.
- Este cruce profundiza la interna oficialista y consolida el perfil nacionalista de Villarruel, diferenciándose de la moderación diplomática que intenta sostener la Casa Rosada.
A horas de la semifinal del Mundial 2026, la interna oficialista sumó un nuevo capítulo. Mientras el Ministerio de Seguridad intenta bajar los decibeles para evitar sanciones, la vicepresidenta Victoria Villarruel marcó una postura tajante en sus redes sociales, al vincular el fútbol con la soberanía y distanciándose de la "corrección política" del Ejecutivo.
“No voy a ser políticamente correcta”
A través de su cuenta en la red social X, Victoria Villarruel encendió el clima previo al duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra. Con un tono marcadamente nacionalista, la titular del Senado calificó al rival de "piratas usurpadores" y advirtió que no adoptará una postura neutral. “No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío”, remarcó al dejar claro que, para ella, este encuentro trasciende lo deportivo.
Villarruel fundamentó su mensaje con la mística popular y los símbolos de la identidad argentina. “Contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, escribió. “¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro”, agregó.
Cruce de posturas por la prohibición de banderas de Malvinas
La contundencia de Villarruel surge como una respuesta implícita a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien días atrás advirtió que no se permitiría el ingreso de mensajes "políticos o provocativos" al estadio.
Según la funcionaria, la frase “Las Islas Malvinas son argentinas” entra en esa categoría, por lo que banderas o camisetas con dicha leyenda podrían ser decomisadas.
Esta medida del Gobierno de Javier Milei no solo generó ruido interno, sino que unificó el rechazo de la oposición. La diputada de Unión por la Patria, Paula Penacca, calificó a los funcionarios de "vendepatria", mientras que el radical Pablo Juliano (Provincias Unidas) acusó al gabinete de admirar a Margaret Thatcher. “Queda clarísimo que a los que hay que exigirles que defiendan la celeste y blanca es a estos funcionarios de turno”, cuestionó el legislador de la UCR.
Presión de aliados y sectores del streaming
En medio de la ebullición política y deportiva, el debate se trasladó también a la organización de la jornada laboral. El legislador porteño Ramiro Marra, junto al streamer Andrés “Duka” Ducatenzeiler, solicitaron formalmente al Presidente que decrete feriado nacional para este miércoles, al argumentar la excepcionalidad del evento.
“Presidente, decrete feriado nacional para el día de mañana”, reclamó Marra en X, al buscar canalizar el apoyo masivo al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Por su parte, Ducatenzeiler fue un paso más allá y le sugirió a Milei que la medida tendría un impacto electoral positivo. “Si usted decreta un feriado nacional, en el 2027 gana las elecciones y reelige”, aseguró el exdirigente deportivo.