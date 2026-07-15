Villarruel desafió la línea oficial y calentó la previa ante Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores”

Esta medida del Gobierno de Javier Milei no solo generó ruido interno, sino que unificó el rechazo de la oposición. La diputada de Unión por la Patria, Paula Penacca, calificó a los funcionarios de "vendepatria", mientras que el radical Pablo Juliano (Provincias Unidas) acusó al gabinete de admirar a Margaret Thatcher. “Queda clarísimo que a los que hay que exigirles que defiendan la celeste y blanca es a estos funcionarios de turno”, cuestionó el legislador de la UCR.