Victoria Villarruel habló de federalismo, destacó su visita a Tucumán y dijo que no piensa en “ninguna candidatura”
La vicepresidenta acompañó al gobernador Osvaldo Jaldo en los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Aseguró que su presencia responde al “honor” de participar de la celebración patria.
Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió este jueves a los actos por la Independencia en Tucumán para promover el federalismo y descartar futuras candidaturas políticas.
- Invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo, la funcionaria participó de la vigilia patria y enfatizó la necesidad de que el gobierno nacional recorra y conozca las provincias.
- Al rechazar postulaciones electorales, Villarruel busca posicionarse como una figura de unidad y reconciliación nacional, priorizando la agenda social y el federalismo real.
La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este jueves de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en Tucumán y destacó la importancia de fortalecer el federalismo en la Argentina. Durante una charla con la prensa, valoró la invitación del gobernador Osvaldo Jaldo y aseguró que su presencia en la provincia está vinculada exclusivamente con la celebración patria.
“Estoy muy feliz de haber contado con la invitación del gobernador de la provincia de Tucumán para acompañar los actos y la vigilia, junto al Gobierno nacional, los gobernadores y todas las autoridades en este aniversario tan importante de nuestra independencia”, expresó Villarruel.
La vicepresidenta destacó el recibimiento que tuvo por parte de las autoridades tucumanas y de la comunidad local. “El recibimiento ha sido hospitalario, como son los tucumanos, que son generosos y ponen todo de sí para que uno se sienta cómodo. Estoy muy contenta de poder conversar con las distintas autoridades nacionales, provinciales y con los intendentes de los departamentos que integran Tucumán”, señaló.
Consultada sobre la presencia de gobernadores y la renovación del denominado Pacto de Mayo, la vicepresidenta hizo hincapié en la necesidad de profundizar el federalismo. “Veo muy importante que tengamos real federalismo en la República Argentina. La Argentina no es la ciudad de Buenos Aires, es todo el país”, afirmó.
En ese sentido, remarcó la importancia de que las autoridades nacionales recorran las provincias para conocer sus necesidades. “Es fundamental que vengan las autoridades nacionales, que recorramos las distintas provincias, que nos enteremos de las problemáticas y que hagamos hincapié en los valores que hicieron grande a la República Argentina: la familia, el trabajo y la producción”, manifestó.
Villarruel también dejó un mensaje vinculado a la situación social del país y llamó a la unidad. “Sin familia no hay trabajo. Sin trabajo no hay producción. Sin producción no hay patria, y eso es la argentinidad”, expresó.
Posible candidatura
Al ser consultada sobre una posible candidatura, descartó esa posibilidad. “No pienso en ninguna candidatura, solo pienso en el honor de estar en el 210 aniversario en Tucumán, la cuna de nuestra independencia”, afirmó.
Durante la entrevista, la vicepresidenta retomó algunos conceptos expresados durante el Tedeum y pidió atender a los sectores más vulnerables. “Tenemos que mirar a los más desfavorecidos, a los discapacitados, a los jubilados, a los niños y a quienes hoy están pasando momentos difíciles”, indicó.
Finalmente, Villarruel sostuvo que la Argentina necesita un mensaje de conciliación y unidad nacional. “Argentina se levanta con todos, abrazados todos uno al lado del otro. Tenemos que tener conciencia de que tenemos un suelo bendito, pleno de riquezas, con paisajes, recursos naturales, industrias y talento en todos los órdenes de la vida”. Y cerró: “Necesitamos un mensaje de conciliación nacional, de profundo federalismo y amor a la tierra”.