Victoria Villarruel habló de federalismo, destacó su visita a Tucumán y dijo que no piensa en “ninguna candidatura”

La vicepresidenta destacó el recibimiento que tuvo por parte de las autoridades tucumanas y de la comunidad local. “El recibimiento ha sido hospitalario, como son los tucumanos, que son generosos y ponen todo de sí para que uno se sienta cómodo. Estoy muy contenta de poder conversar con las distintas autoridades nacionales, provinciales y con los intendentes de los departamentos que integran Tucumán”, señaló.