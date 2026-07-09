Política

Victoria Villarruel habló de federalismo, destacó su visita a Tucumán y dijo que no piensa en “ninguna candidatura”

La vicepresidenta acompañó al gobernador Osvaldo Jaldo en los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Aseguró que su presencia responde al “honor” de participar de la celebración patria.

VICTORIA VILLARRUEL. FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
VICTORIA VILLARRUEL. FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió este jueves a los actos por la Independencia en Tucumán para promover el federalismo y descartar futuras candidaturas políticas.
  • Invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo, la funcionaria participó de la vigilia patria y enfatizó la necesidad de que el gobierno nacional recorra y conozca las provincias.
  • Al rechazar postulaciones electorales, Villarruel busca posicionarse como una figura de unidad y reconciliación nacional, priorizando la agenda social y el federalismo real.
Resumen generado con IA

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este jueves de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en Tucumán y destacó la importancia de fortalecer el federalismo en la Argentina. Durante una charla con la prensa, valoró la invitación del gobernador Osvaldo Jaldo y aseguró que su presencia en la provincia está vinculada exclusivamente con la celebración patria.

“Estoy muy feliz de haber contado con la invitación del gobernador de la provincia de Tucumán para acompañar los actos y la vigilia, junto al Gobierno nacional, los gobernadores y todas las autoridades en este aniversario tan importante de nuestra independencia”, expresó Villarruel.

Tucumán volvió a abrazar la historia: en la tierra de la Independencia, Villarruel y Jaldo encabezaron el homenaje patrio

Tucumán volvió a abrazar la historia: en la tierra de la Independencia, Villarruel y Jaldo encabezaron el homenaje patrio

La vicepresidenta destacó el recibimiento que tuvo por parte de las autoridades tucumanas y de la comunidad local. “El recibimiento ha sido hospitalario, como son los tucumanos, que son generosos y ponen todo de sí para que uno se sienta cómodo. Estoy muy contenta de poder conversar con las distintas autoridades nacionales, provinciales y con los intendentes de los departamentos que integran Tucumán”, señaló.

Consultada sobre la presencia de gobernadores y la renovación del denominado Pacto de Mayo, la vicepresidenta hizo hincapié en la necesidad de profundizar el federalismo. “Veo muy importante que tengamos real federalismo en la República Argentina. La Argentina no es la ciudad de Buenos Aires, es todo el país”, afirmó.

Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

En ese sentido, remarcó la importancia de que las autoridades nacionales recorran las provincias para conocer sus necesidades. “Es fundamental que vengan las autoridades nacionales, que recorramos las distintas provincias, que nos enteremos de las problemáticas y que hagamos hincapié en los valores que hicieron grande a la República Argentina: la familia, el trabajo y la producción”, manifestó.

Villarruel también dejó un mensaje vinculado a la situación social del país y llamó a la unidad. “Sin familia no hay trabajo. Sin trabajo no hay producción. Sin producción no hay patria, y eso es la argentinidad”, expresó.

VICTORIA VILLARRUEL. FOTO DE ANALÍA JARAMILLO VICTORIA VILLARRUEL. FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Posible candidatura

Al ser consultada sobre una posible candidatura, descartó esa posibilidad. “No pienso en ninguna candidatura, solo pienso en el honor de estar en el 210 aniversario en Tucumán, la cuna de nuestra independencia”, afirmó.

Durante la entrevista, la vicepresidenta retomó algunos conceptos expresados durante el Tedeum y pidió atender a los sectores más vulnerables. “Tenemos que mirar a los más desfavorecidos, a los discapacitados, a los jubilados, a los niños y a quienes hoy están pasando momentos difíciles”, indicó.

Finalmente, Villarruel sostuvo que la Argentina necesita un mensaje de conciliación y unidad nacional. “Argentina se levanta con todos, abrazados todos uno al lado del otro. Tenemos que tener conciencia de que tenemos un suelo bendito, pleno de riquezas, con paisajes, recursos naturales, industrias y talento en todos los órdenes de la vida”. Y cerró: “Necesitamos un mensaje de conciliación nacional, de profundo federalismo y amor a la tierra”.

Temas 9 de JulioVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirá en vivo los actos oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán

Mirá en vivo los actos oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán

Milei, Villarruel y una decena de gobernadores: las claves hacia el 9 de Julio

Milei, Villarruel y una decena de gobernadores: las claves hacia el 9 de Julio

Lo más popular
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán
2

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida
3

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
4

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

La mamá de Leo Messi contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y confirmó si viajarán al Mundial
5

La mamá de Leo Messi contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y confirmó si viajarán al Mundial

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
2

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

Jaldo también patea con la derecha
3

Jaldo también patea con la derecha

Los abrazos que faltan
4

Los abrazos que faltan

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector
5

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector

Más Noticias
En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

Más de 10.000 personas participarán del tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio

Más de 10.000 personas participarán del tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

La Fiesta Patria que unió generaciones en Tucumán: En esta plaza no hay edades ni provincias distintas

La Fiesta Patria que unió generaciones en Tucumán: "En esta plaza no hay edades ni provincias distintas"

El planteo de Jaldo en la vigilia del 9 de Julio: La macro mejora, pero la microeconomía todavía no arranca

El planteo de Jaldo en la vigilia del 9 de Julio: "La macro mejora, pero la microeconomía todavía no arranca"

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Comentarios