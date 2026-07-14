Canasta básica: una familia de cuatro integrantes necesitó más de $1.500.000 en junio para no ser pobre

Una familia tipo necesitó $1.531.473 durante junio para no ser considerada pobre, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En tanto, ese mismo hogar requirió $689.853 para cubrir la canasta básica alimentaria y superar la línea de indigencia.
El informe del organismo detalló que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, registró una variación mensual del 1,3% en el sexto mes del año. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para establecer la línea de pobreza, aumentó 2,2% durante el mismo período.
En la comparación con igual mes del año anterior, la canasta alimentaria mostró un incremento del 36,3%, mientras que la canasta total avanzó 35,7%.
Cuánto necesitó cada tipo de hogar para no ser pobre
El relevamiento también detalló cuánto dinero requirieron distintos tipos de hogares para cubrir sus necesidades básicas.
En el caso de un adulto que vive solo, el costo de la canasta básica alimentaria fue de $223.253, monto mínimo necesario para no caer en la indigencia. En tanto, para superar la línea de pobreza necesitó $495.622, de acuerdo con los gastos contemplados en la canasta básica total.
Para un hogar de tres integrantes, conformado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, el Indec calculó una canasta alimentaria de $549.203 y una canasta total de $1.219.231.
En tanto, una familia de cinco integrantes, integrada por una pareja de alrededor de 30 años y tres hijos de uno, tres y cinco años, necesitó $725.573 para cubrir la canasta alimentaria y no ser considerada indigente. Para superar el umbral de la pobreza, ese hogar requirió $1.610.772 destinados a la canasta básica total.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026
Un hogar de cuatro integrantes necesitÃ³ $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026: 2,2% mÃ¡s que el mes previo y 35,7% a nivel interanual https://t.co/Syqdh2nFFq pic.twitter.com/0l9YyWBAoz