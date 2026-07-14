Seguridad

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

El caso movilizó a vecinos de barrio Sur.

La vivienda de Rondeau al 700, donde fue hallada la mujer.
La vivienda de Rondeau al 700, donde fue hallada la mujer.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

La Justicia espera los resultados de las pericias para determinar qué ocurrió con una mujer que fue encontrada sin vida en su vivienda de Rondeau al 700. Según confiaron fuentes judiciales, un sobrino de Mercedes Elvira Monteros, de 89 años, se presentó en la casa de su tía, como lo hacía habitualmente. Al no recibir respuesta, decidió ingresar al inmueble. Allí encontró a la mujer sin vida en la cocina y dio aviso a la Policía.

En principio, la víctima no presentaba lesiones visibles ni signos de haber sufrido golpes. Sin embargo, el médico policial dispuso la realización de una autopsia para establecer las causas de su fallecimiento.

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Las sospechas surgieron porque los efectivos encontraron la vivienda revuelta, por lo que no descartan que alguien haya ingresado para sustraer algunas de sus pertenencias. “Era una mujer que, pese a su edad, solía verse en la calle realizando trámites. Vivía sola porque sus familiares más cercanos no residen en la provincia”, señaló Eugenia de Ramírez.

El fiscal Carlos Sale aguarda los resultados de las pericias para definir cómo continuará la investigación iniciada tras el hallazgo.

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