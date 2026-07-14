Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

La Justicia espera los resultados de las pericias para determinar qué ocurrió con una mujer que fue encontrada sin vida en su vivienda de Rondeau al 700. Según confiaron fuentes judiciales, un sobrino de Mercedes Elvira Monteros, de 89 años, se presentó en la casa de su tía, como lo hacía habitualmente. Al no recibir respuesta, decidió ingresar al inmueble. Allí encontró a la mujer sin vida en la cocina y dio aviso a la Policía.