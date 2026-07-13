Conflicto en Lustramax: denuncian nuevos despidos y que ofrecieron pagar indemnizaciones con papel higiénico
Trabajadores de la distribuidora de insumos descartables protestan frente a la planta de Buenos Aires. Aseguran que la empresa adeuda salarios y aguinaldos y que propuso cancelar parte de las indemnizaciones con mercadería.
Resumen para apurados
- Empleados de Lustramax protestan en Buenos Aires tras sufrir nuevos despidos y denunciar que la firma ofreció pagar las indemnizaciones con papel higiénico por crisis financiera.
- El conflicto comenzó en enero de 2026 con un preventivo de crisis. Ahora denuncian falta de telegramas, deudas de salarios y aguinaldos, e incumplimiento de fallos judiciales.
- La escalada del conflicto judicial, que involucra a la senadora Florencia Arietto, podría sentar un precedente sobre la legalidad del pago de indemnizaciones con mercadería.
El conflicto laboral en Lustramax sumó un nuevo capítulo. Trabajadores de la empresa denunciaron una nueva tanda de despidos, el incumplimiento de fallos judiciales y una insólita propuesta de la firma para afrontar las indemnizaciones: pagar parte de los montos con papel higiénico y rollos de cocina.
La compañía, dedicada a la distribución mayorista de productos descartables para gastronomía, papeleras y catering, atraviesa un proceso de reestructuración que ya había generado un fuerte conflicto a comienzos de este año.
Denuncian despidos sin telegrama
Según la comisión interna de trabajadores, al menos ocho empleados fueron despedidos en los últimos días sin recibir previamente el correspondiente telegrama de desvinculación.
Los operarios aseguraron que se enteraron de la decisión al intentar ingresar a la planta ubicada en Malvinas Argentinas, donde se les habría impedido el acceso.
Los despedidos mantienen una protesta frente al establecimiento y reclaman la reincorporación de los trabajadores cesanteados.
"Nos quieren pagar con papel higiénico"
Uno de los puntos que más llamó la atención del conflicto fue la denuncia realizada por el delegado de la comisión interna, Leandro Gómez, quien aseguró que la empresa propuso abonar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas y cancelar parte de la deuda con productos de su propio stock.
"Te quieren pagar la indemnización con papel higiénico y rollos de cocina, al precio que ellos quieren", afirmó el representante sindical.
La acusación fue realizada en el marco de las negociaciones mantenidas con el área de Recursos Humanos.
La respuesta de la empresa
Desde Lustramax reconocieron que la firma atraviesa una reestructuración interna y señalaron que las medidas adoptadas buscan sostener la continuidad de la empresa.
Según voceros de la compañía, la posibilidad de utilizar mercadería como parte de pago de las obligaciones laborales responde a las dificultades financieras que enfrenta la distribuidora y tendría como objetivo evitar el cierre definitivo de las operaciones.
Reclaman salarios, aguinaldo y aportes
Los trabajadores denunciaron además que la empresa mantiene deudas por el pago del medio aguinaldo, salarios atrasados, aportes jubilatorios y prestaciones de la obra social.
También sostienen que existe incertidumbre sobre nuevas cesantías y afirman que el conflicto afecta a decenas de familias.
Acusan incumplimiento de un fallo judicial
La comisión interna también denunció que la empresa incumple una resolución judicial que ordenó la reincorporación del delegado Leandro Gómez.
En ese marco, los trabajadores impulsaron una presentación judicial contra la asesora legal de la firma y senadora provincial Florencia Arietto, a quien acusan de presunta desobediencia judicial y persecución sindical por obstaculizar el cumplimiento de la medida.
Un conflicto que comenzó a principios de año
La crisis en Lustramax se inició en enero de 2026, cuando la empresa presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis y avanzó con una reducción de personal que alcanzó a 29 trabajadores.
En ese momento, los empleados cuestionaron la justificación de los despidos al sostener que la actividad de la planta continuaba con normalidad y que los balances de la empresa mostraban una evolución positiva.
Con los nuevos despidos y las denuncias por deudas salariales e incumplimientos judiciales, el conflicto volvió a escalar y mantiene en estado de alerta a los trabajadores de la distribuidora.