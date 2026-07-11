Sobreendeudamiento: el Banco de La Pampa refinanció más de $1.000 millones en deudas de tarjetas de crédito

El Banco de La Pampa ya refinanció más de $1.000 millones en deudas de tarjetas de crédito a través de una línea especial destinada a aliviar el sobreendeudamiento de sus clientes. La medida se suma a iniciativas similares impulsadas por otros bancos públicos, como el Banco Provincia y el Banco Ciudad, frente a la creciente dificultad de miles de familias para afrontar sus compromisos financieros.