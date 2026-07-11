Sobreendeudamiento: el Banco de La Pampa refinanció más de $1.000 millones en deudas de tarjetas de crédito

Resumen para apurados
- El Banco de La Pampa refinanció recientemente más de $1.000 millones en deudas de tarjetas de crédito en la provincia para aliviar el sobreendeudamiento de sus clientes.
- La entidad ofrece planes de hasta 72 meses con tasas del 40% al 48% anual, una medida que busca aliviar a familias que usan tarjetas para financiar consumos diarios básicos.
- Esta iniciativa ratifica el rol estratégico de la banca pública pampeana frente a la crisis y coincide con debates legislativos para abordar el endeudamiento de los hogares.
El Banco de La Pampa ya refinanció más de $1.000 millones en deudas de tarjetas de crédito a través de una línea especial destinada a aliviar el sobreendeudamiento de sus clientes. La medida se suma a iniciativas similares impulsadas por otros bancos públicos, como el Banco Provincia y el Banco Ciudad, frente a la creciente dificultad de miles de familias para afrontar sus compromisos financieros.
El presidente de la entidad, Alexis Iviglia, informó que la línea de refinanciación continúa vigente y que, junto con el secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedehontaa, se encuentra presentando el programa ante sindicatos y empleadores para ampliar el acceso al beneficio entre trabajadores provinciales.
Planes de refinanciación con tasas más bajas
Según informó el Banco de La Pampa, las tarjetas de crédito mantienen una Tasa Nominal Anual (TNA) del 49% para saldos impagos, un porcentaje considerablemente inferior al promedio del sistema financiero, donde las tasas rondan el 86% en bancos públicos y el 81% en entidades privadas.
Además, quienes decidan regularizar sus deudas pueden acceder a dos alternativas de refinanciación:
Hasta 36 meses, con una TNA fija del 40%.
Hasta 72 meses, con una TNA fija del 48%.
La entidad destacó que no existe un monto máximo para refinanciar ni se exige un pago inicial, lo que facilita el acceso a quienes atraviesan una situación financiera compleja.
El sobreendeudamiento, una preocupación creciente
La decisión del banco pampeano se produce en medio de un escenario de fuerte endeudamiento de los hogares, una problemática que ya comenzó a debatirse en distintos proyectos legislativos.
Diversos sectores advierten que, con salarios que pierden poder adquisitivo y aumentos sostenidos en alimentos, servicios y otros gastos esenciales, muchas familias recurren a las tarjetas de crédito para cubrir consumos cotidianos, convirtiendo el financiamiento en una herramienta de supervivencia más que de consumo.
Un banco público con rol estratégico
El Banco de La Pampa logró mantenerse bajo control estatal durante la ola de privatizaciones de la década de 1990 y, en los últimos años, consolidó un papel clave en la economía provincial.
Además de financiar proyectos productivos y acompañar inversiones público-privadas, la entidad se posiciona como una herramienta para sostener la actividad económica y brindar alternativas de financiamiento en un contexto de dificultades para amplios sectores de la población.