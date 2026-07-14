Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Los supuestos ladrones subieron a la motocicleta y escaparon. En el lugar, según confirmaron fuentes judiciales, dejaron abandonados un casco y una mochila utilizada por cadetes que realizan servicios de mensajería. Los uniformados, de acuerdo con la versión que aportaron, no los persiguieron y permanecieron asistiendo a las víctimas del intento de robo. Horas después, cuando el caso tomó estado público, los efectivos -cuyos nombres no fueron difundidos- decidieron contar su versión de los hechos. Un relato que, por el momento, presenta varios interrogantes.