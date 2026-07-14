Opinión›› PANORAMA TUCUMANO Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan En la política, como en el fútbol, cuando las piernas ya no responden, el técnico se ve obligado a mirar al banco de suplentes o a buscar un histórico que ordene el vestuario. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Milei recibe apoyo de Macri, quien podría ser próximo candidato a Presidente. Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánMauricio MacriOsvaldo JaldoDiego SantilliJavier MileiManuel Adorni Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Los 10 Mandamientos del Homo Augmentus: Vida y Muerte de la humanidad Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles Lo más popular Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo Conflicto en Medio Oriente: Irán cierra el estrecho de Ormuz y bombardea el Golfo Un viaje al corazón de la cultura geek en Tucumán El mundo pone límites a las redes sociales para menores Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán Ranking notas premium Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito “Dibu” Martínez apareció cuando Argentina más lo necesitaba: atajadas cruciales contra Suiza y una frase contundente 9 de Julio, otra vez